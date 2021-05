Nedat tolik střel je cesta do záhuby, věděl Hruban po vyřazení Nymburku

„Naše střelba nebyla dobrá. Nedali jsme spoustu trojek, a stejně tak i trestných hodů. Neproměnit proti týmům jako je Karsiayaka tolik otevřených střel a šestek, je cesta do záhuby. Soupeř předvedl velmi dobrý výkon a musíme mu pogratulovat. My jsme samozřejmě zklamaní, ale takový je život,“ řekl v pozápasovém rozhovoru pro pořadatele Final Eight Hruban.

Nymburk utržil v letošním ročníku prestižní soutěže teprve čtvrtou porážku ze 13 zápasů, avšak v nejméně vhodný moment. Navzdory tomu, že se Karsiyaka potýkala před finálovým turnajem v Nižním Novgorodě s koronavirem, byla v utkání efektivnější a v obraně důraznější. Na doskoky vyhrála 47:43, nastřádala dokonce i sedm bloků. Hlavní hvězdou byl Raymar Morgan, který nasbíral 18 bodů a 16 doskoků.

„Mohli jsme spoustu věcí udělat lépe. Mohli jsme hrát víc tvrdě, mít lepší obranu, předávat si lépe míč, zakončovat efektivněji. Když se dostanete na takovou úroveň, je to prostě o využívání šancí a detailech,“ přiznal Obasohan.

Podle Hrubana byla rovněž chyba, že Nymburk přistoupil na styl hry svého soupeře a nevyužíval naopak své silné stránky v podobě rychlého přechodu do útoku. „Nehráli jsme v tempu, jak jsme zvyklí a přizpůsobili se tempu Karsiyaky. Bojovali jsme, ale nebyla tam prostě potřebná kvalita,“ uvedl Hruban.



Turecký celek tak po vyřazení Nymburka narazí v pátečním semifinále na Zaragozu, která předtím porazila domácí Nižnij Novogorod 86:78. „Bude to hezký zápas. Na turnaji jako je tenhle, kdy ale o všem rozhoduje jeden zápas, vidím šance 50:50. Pokud však budou mít hráči Karsiyaky ještě dost sil na dalších 40 minut, viděl bych je i na postup do finále,“ dodal Hruban.