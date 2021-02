Ceremoniály bez lidí jsou trošku smutné, litoval nymburský kapitán Hruban

„Je to, jak to je. Nic s tím neprovedeme. V tuhle chvíli na nás to, že tady nejsou diváci, doléhá daleko víc než při normálním zápase. Je to hrozně moc znát. Přestože byl turnaj basketbalově hezký a na zápasy se dalo koukat, tak jsou ty ceremoniály bez lidi trošku smutné,“ řekl v rozhovoru s novináři nejužitečnější hráč turnaje Hruban.

„Ale buďme rádi, že vůbec hrajeme, že můžeme soutěžit. Myslím, že Final 8 bylo připravené na dobré úrovni a i přenosy byly super, tak si to nějakým stylem mohli užít,“ podotkl jednatřicetiletý křídelní, který od této sezony vede tým jako kapitán po odchodu Pavla Pumrly.

„Moje první trofej jako kapitána a přebíral jsem si ji místo od oficiálních míst od autíčka. Moje první trofej mistra republiky byla po zápase, před kterým jsme věděli, že jsme mistři a nemuseli jsme ho ani hrát, takže musím mít nějaké extra buřty. Bylo to zase nějaké zpestření, že na to asi budeme vzpomínat dlouho, jak jsme si chodili pro medaile k stolku,“ smál se Hruban.

Přál by si, aby v polovině května v ligovém finále byla možnost hrát aspoň před nějakými fanoušky. „To už bude začátek léta, tak doufejme, že aspoň někoho nám sem pustí. Hrát celou ligu bez diváků je hrozné a aspoň nějak zakončit tu soutěž s lidmi a v nějaké atmosféře by bylo pěkné a důstojné. Já doufám, že do té doby třetí a čtvrtá vlna ztratí na síle a pátá už nepřijde,“ prohlásil Hruban.



Omar Prewitt (vlevo) z Nymburka se snaží obejít Filipa Novotného z Kolína.

Finále ozdobil nymburský střelec 25 body a byl rád i za individuální ocenění. „První dva zápasy jsem neměl ani moc střely na to, abych se dostal přes dvacet bodů. Klukům to šlo, dávali. Rozhodně se do toho nebudu tlačit, abych střílel nějaké těžké střely, když vím, že pokud něco hrajeme, tak to funguje. Holt klukům zatleskám a nijak mě to netíží. Dneska jsme měl ten lepší den já a střely jsme dával, tak to vyšlo takhle dobře. Za tu cenu jsem rád, protože každé ocenění je vždycky pěkné,“ podotkl Hruban.



Na oslavy triumfu reprezentant, který v pondělí ráno odlétá s národním týmem na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy, vůbec nemyslel. „Zítra v osm máme být na Strahově a odlétáme, tak toho slavení nebude moc. Samozřejmě je fajn vyhrát pohár, na druhou stranu to není konec sezony. Jsme v rozjeté sezoně a čekají nás důležitější zápasy v Lize mistrů. Po postupu ze základní skupiny Ligy mistrů jsme splnili další cíl, ale pořád nejsme hotoví. Myslím, že si každý dá jeden drink na oslavu a nebude to nic velkého,“ uvedl.

Ocenil finálového soupeře Kolín. „Hraje letos skvělý basket. S tou formou, jakou mají, tak jsou za mě stoprocentně druhý nejlepší tým v lize. Hrajou chytře, využívají svoje silné stránky a věděl jsem, že nás nečeká nic lehkého. Má typy hráčů, že dokáže trefit dvě tři trojky a vrátit se zpátky do zápasu. To dneska dvakrát ukázali, proto zápas neskončil o čtyřicet. Pro mě dva hlavní favoriti na finále ligy jsou Opava a Kolín,“ dodal Hruban.