Kapitán basketbalové reprezentace Hruban znovu oblékne dres Nymburka

Vedení klubu se rozhodlo tým posílit po postupu do osmifinále Ligy mistrů. Pětatřicetiletý Hruban naposledy působil v italském Scafati, s Nymburkem dnes podepíše smlouvu do konce sezony. Středočeši o tom informovali v tiskové zprávě.

Hruban odešel z Nymburka v létě 2022 po deseti letech, získal s ním devět titulů. Pak působil v zahraničí: hrál za London Lions, francouzskou ligu za Cholet a naposledy krátce v Itálii za Scafati. Tam však skončil a byl volným hráčem.

Nymburk prožívá skvělou sezonu, z dosavadních 22 soutěžních zápasů prohrál pouze dva. Vede tabulku domácí soutěže NBL a vyhrál i skupinu v Lize mistrů, což mu zajistilo přímý postup do osmifinále. „Proto jsme se rozhodli, že tým ještě posílíme o někoho zkušeného, kdo by mohl týmu pomoci v těžkých bojích, které nás v další skupině čekají,“ řekl sportovní a generální ředitel Ladislav Sokolovský.

Hruban by měl v Lize mistrů, v níž je druhým nejlepším střelcem historie, poprvé obléci staronový dres v úterý proti Patrasu. Celkem za Nymburk odehrál 616 zápasů, což ho řadí na třetí místo v dějinách klubu, a po Petru Bendovi je druhým nejlepším střelcem s 6755 body ve všech soutěžích. Na Bendu mu chybí 1213 bodů. S českým mistrem byl v kontaktu od listopadu.

V nymburském kádru rozšíří rekordman v počtu startů za národní tým početnou skupinu českých reprezentantů, na posledním srazu byli i Martin Kříž, Jaromír Bohačík, Ondřej Sehnal a František Rylich. Zraněný Matěj Svoboda chyběl. Společně se pokusí dotáhnout Nymburk nejen k českému titulu, který by pro Hrubana byl jubilejním desátým, ale také ještě zvýraznit úspěch v Lize mistrů.

Nymburk bude v osmifinálové skupině bojovat o dvě postupová místa do čtvrtfinále, čímž by vyrovnal své dosavadní maximum. Právě s Hrubanem byl Nymburk ve čtvrtfinále v letech 2020 a 2021. Hruban se tehdy dostal i do nejlepší pětky soutěže a byl i nejlepším střelcem Ligy mistrů, než ho v dubnu předstihl Gruzínec Giorgi Šermadini z Tenerife. Ten má 1167 bodů, Hruban 1112.

Ztrátu 55 bodů tak může začít smazávat v úterý, kdy by měl nastoupit v posledním zápase základní skupiny proti Promitheasu Patras. Hruban je zároveň osmým nejlepším hráčem historie soutěže v doskocích, na pátého Bendu mu jich chybí 14. Třetí je se 158 trojkami a pátý v počtu zisků (88).