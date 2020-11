V Lize mistrů je hlad vždycky, tentokrát byl vidět. Hruban chtěl odčinit pražské zklamání

Porážka s USK pro Nymburk znamenala ukončení více než dva roky a 93 zápasů trvající neporazitelnosti v české lize. „Stoprocentně se to na nás podepsalo. Dneska byl vidět daleko větší hlad, byť ten je v Lize mistrů vždycky. Ale na všech bylo vidět, že chceme do zápasu vlítnout úplně jinak, a podle toho to také vypadalo,“ řekl Hruban.

Nymburk nedal soupeři šanci a první půli vyhrál 59:38, když si pomohl i třinácti trojkami. „Vzpomínali jsme, jestli si někdo pamatuje, kdy dal jeden tým třináct trojek za poločas, což je hodně i na celý zápas. Když jsme to číslo slyšel, tak mě to překvapilo,“ uvedl Hruban.

„Na druhou stranu všechny střely byly volné a nestříleli jsme nic těžkého, protože my jsme běhali a oni nás nestíhali. Dnes to bylo stylem start-cíl a myslím, že se na tom podepsalo i to, že jsme hráli doma, takže domácí obroučky a tak dále,“ připomněl Hruban, že zápas se místo obvyklé haly Královka v Praze konal v Nymburce.

Nymburk má nyní na druhém místě tabulky za stoprocentním Dijonem na kontě dvě výhry a jednu porážku a podle Hrubana udělal velký krok k postupu.

„Dnes to byla víceméně povinná výhra. Potvrdili jsme výhru z Bursy a jsme v pozici, v jaké jsme chtěli být. Máme to ve svých rukou, a když budeme držet domácí palubovku, tak se o postup vůbec nemusíme bát,“ prohlásil.