Reportér odhalil chybu ve skóre. Hruban o šílené situaci a tisícovce v Lize mistrů

Nejprve dovolte krátké uvedení do děje.

Basketbalisté francouzského celku Cholet, kam Hruban před sezonou přestoupil z Londýna, ve středu ve druhém utkání skupiny Ligy mistrů přivítali mužstvo VEF Riga. Čtyřiatřicetiletý Čech vstupoval do zápasu s 996 body z prestižní soutěže, přičemž všechny zaznamenal v dřívějších ročnících v dresu Nymburka.

Proti Rize zapsal pět bodů, kulatou metu tak překonal přesně o bod.

„Určitě jsem za to rád, ale hlavně mě těší, že už to mám za sebou,“ vzkázal přes Českou basketbalovou federaci tuzemským médiím. „Všichni o tom pořád dokola mluvili: Už ti chybí jen čtyři body, to máš hned, dneska bude oslava... Samozřejmě sociální sítě tomu taky nepomáhají a pak mě hned v prvním zápase skupiny Tenerife nenechalo ani vystřelit. Člověk se najednou dostane do takového bloku, takže jsem rád, že jsem to setřásl.“

Požádal, aby si mohl na památku vzít míč ze zápasu, večer mu pogratulovala manželka, zavolal si s bývalým parťákem z Nymburka Martinem Křížem. „Hodně si toho vážím. I proto, jací hráči tu soutěž hrají a kolik jich celkem je. Je taky super, že se mi tisícovka povedla jako prvnímu. A teď už se můžu soustředit hlavně na basket, protože už to bylo takové nepříjemné a drželo mě to zpátky,“ dodává Hruban.

cholet_basket Le soir des 1000 points en BCL pour Vojta ?



Pour rappel, il ne lui manque que 4 points pour être le premier joueur à passer cette barre symbolique !



Tím, že mu post nejproduktivnějšího hráče historie soutěže nejspíš brzy sebere Gruzínec Giorgi Šermadini z Tenerife, jenž má po úterý 948 bodů, se příliš nezaobírá. „Nejspíš to je jen otázkou času, mně to navíc letos v Lize mistrů nějak extra nejde, takže to bude mít poměrně jednoduché. Zkusím se tam ale udržet.“

Mnohem víc si cení, že ve středu kromě svého zápisu mohl oslavit i týmové vítězství. Cholet ještě v poslední čtvrtině vedl nad Rigou až o 16 bodů, v závěru ale zkolaboval a po závěrečné siréně svítilo na ukazateli skóre 74:74. Hráči už se připravovali na prodloužení, jenže pak Riga najednou o jeden bod přišla a francouzské družstvo se mohlo radovat.

Co se stalo?

„Tu situaci večer řešili úplně všichni,“ začíná líčení Hruban. „Ještě za vedení asi o dvanáct bodů pro nás měla Riga šestky, a přestože ani jednu nedala, stolek zapisovatelů jí z neznámého důvodu připsal jeden bod. Nikdo v hale si toho nevšiml, až na jednoho staršího reportéra z místních novin. Nějakou dobu ale trvalo, než se dostal ke stolku a upozornil na to. Oni to začali dohledávat, ale než se to potvrdilo, byl najednou konec se skóre 74:74. Pak samozřejmě zjistili, že došlo k chybě a že má mít Riga o bod míň. Takže místo prodloužení, se kterým jsme v tu chvíli všichni počítali, byl zápas ukončen.“

„Podle mě lavička Rigy věděla, že dostala bod navíc a možná věřili, že to nějak uhrají. Byla to absolutně šílená situace a bylo to nefér na obě strany. Předpokládám, že náš klub za stolek dostane nějakou pokutu. Lidský faktor tentokrát selhal v pořádné šíři.“

Naštěstí pro Cholet i Hrubana bedlivý pozorovatel na omyl upozornil, vítězství následně potvrdilo i vedení Ligy mistrů.

Momentka z utkání Ligy mistrů mezi basketbalisty Choletu (v bílém) a Rigy

Kapitán české reprezentace tak dál zažívá povedený start do nového angažmá. Cholet je ve francouzské lize čtvrtý s bilancí pěti vítězství a dvou porážek, ve skupině Ligy mistrů jednou uspěl a jednou ne. Přímo do další fáze postupuje jen vítěz skupiny, týmy na druhém a třetím místě jdou do předkola.

„Basketbalový začátek byl super, poslední dobou se to tedy trochu pokazilo, už nehrajeme jako na startu, i moje role se poslední zápasy trochu zmenšila, ale věřím, že se to srovná. Zatím to tak plní očekávání,“ shrnuje Hruban.