Jen loučení s nyní už bývalými parťáky z národního týmu v něm probudilo emoce. „A projít takhle celým zápasem? To by byl těžký večer,“ pokračoval účastník pěti EuroBasketů i MS 2019.
Kdy jste se rozhodl, že se nebudete loučit na palubovce?
Původně bylo plánované loučení v zápase, ale někdy plán nepřežije první střet s nepřítelem. (úsměv) Nakonec se spojila kombinace faktorů – proti Belgii se bude loučit Saty (Tomáš Satoranský), další domácí zápas je v nedohlednu a taky nechci přijít o dcery vystoupení v baletu, na které trénovala tři čtvrtě roku. Takže by teď stejně nemohla dorazit celá moje rodina.
Rozlučka Tomáše Satoranského
v neděli 29. listopadu
Zápas proti Belgii v předkvalifikaci o EuroBasket 2029 bude tím posledním v reprezentační kariéře Tomáše Satoranského. Vstupenky jsou v prodeji.
Ta bude mít nyní přednost?
Přesně tak. Moc se o tom nemluví, ale role manželek sportovců je složitá. My hodně cestujeme, jsme pořád pryč, máme i štace v zahraničí... Když jsme se vrátili do Čech, už jsme nešli do Poděbrad nebo Nymburka, ale jsme na Kladně, kde se jako rodina chceme zkusit usadit.
Jak doma reagovali, když jste jim oznamoval své rozhodnutí skončit?
Zeptali se, jestli jsem si jistý. Řekl jsem, že jo. A to stačilo. Rozhodně jsem nikoho nepřekvapil, s manželkou jsem o tom diskutoval. Na jejím názoru taky hodně záleží, je součástí mojí cesty. Podpořila mě a řekla: „Je to na tobě. Pokud budeš chtít pokračovat, můžeš. Pokud budeš chtít skončit, skonči.“
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Kdybyste se nezranil, přišla by rozlučka už v létě?
Možná. Ale takhle jsem to nebral. Pořád byl plán, že bych se chtěl rozloučit na hřišti, když to půjde. Nakonec se ukázalo, že to prostě nejde.
S basketbalem pokračujete na klubové úrovni. Přesto, nemáte pocit, že končí něco velkého?
Konec jedné velké kapitoly to určitě je. Do nároďáku jsem se vždycky rád vracel, bude mi chybět. Až se teď v neděli podívám na zápas, budou mě svrbět prsty. Ale tak to chodí, někdy musíte přenechat místo mladším. Tým má nové lídry a myslím, že je potřeba, aby se reprezentace začala tvořit komplet nově.
Na co budete vzpomínat?
Na krásné momenty. To, že se něco podaří s nároďákem, úspěch ještě znásobí. Navíc jsem si vše mohl užívat s partou, která byla podle mě hodně unikátní. Znali jsme se strašně dlouho... To je něco, co není úplně opakovatelné. Úspěchy byly krásné a na ty špatné části člověk časem zapomene.
Třeba na poslední EuroBasket v Rize?
To byl můj nejhorší zážitek s basketbalem. Výsledkově to nebylo dobré, týmová chemie nebyla dobrá. Ještě jsem byl v pozici kapitána, který se s tím něco snažil dělat, ale ani tak nic nepomohlo. V průběhu turnaje jsem byl téměř stoprocentně přesvědčený, že to budou moje poslední zápasy za nároďák. Tím, že reprezentaci potom vzal Luboš, jsem si kariéru tady ještě prodloužil.
Vyberete jeden reprezentační večer, který je pro vás na špici pomyslného žebříčku?
Hodně specifický a unikátní byl ten v Českém domě po Turecku (na MS 2019). To by určitě řekla většina kluků. Euforie z postupu byla obrovská, přiletěla za námi spousta Čechů přes tři čtvrtě světa... Měli jsme tam rodiny, byla to krásná oslava, která se protáhla do šesti ráno. (úsměv)
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Cítíte, že už vám docházejí síly?
Někdy, ale musím říct, že zdraví ještě docela drží. Samozřejmě jsou věci, které s věkem ztrácíte. Na druhou stranu mám pocit, že hře rozumím líp. Takový je proces stárnutí. Někdy je složitější správně ukočírovat hlavu, aby člověk v sobě pořád nacházel výzvy, ale mě basket pořád baví a jsem schopný najít důvody, proč chci být na hřišti.
Takže definitivní konec je ještě daleko?
Je míň ostrý. Vím, že ještě mám smlouvu na Slavii do konce sezony, mám i opci na příští rok. Ale to se uvidí. Nemám pocit, že už musím končit. Ještě chci hrát chvíli profesionální basket, ale na druhou stranu se těším, až už to nebude jenom o výsledcích.
Končíte jako kapitán reprezentace. I to pro vás něco znamená?
Někdo to možná bere jako funkci, pro mě to vždycky byla velká pocta. Zvolit vás musí kluci z týmu, což je to nejdůležitější. Pak má samozřejmě člověk nějakou samolepku pro média, takže dělá i práci navíc, ale taky to jsem vždycky dělal rád.