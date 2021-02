Kapitán Hruban chválí mladé: Vidím na nich, že se chtějí prát o místo

„Pro Litvu, kdyby se nedokázali kvalifikovat, tak by to asi byla obrovská národní tragédie. Někde jsem četl, že naposledy chyběli na mistrovství Evropy v roce 1993. Myslím, že pro ně taková varianta ani nepřichází v úvahu a jejich tým podle toho vypadá. Posbírali, co mohli a jdou stoprocentně vyhrát,“ řekl Hruban v online rozhovoru s českými novináři.



„Je pravda, že je můžeme svým výkonem vyřadit. Na druhou stranu budeme v tom zápase hodně za outsidery s tím, jak vypadají soupisky. Nejsem si úplně jistý, že oni to berou tak, že je pro ně důležitější zápas s námi, když po nás hrajou s Dánskem,“ prohlásil Hruban.

Ze skupiny C vedle České republiky, která má jako pořadatel jedné ze základních skupin šampionátu v září 2022 v pražské O2 areně účast jistou, postoupí dva ze tří ostatních celků. Nejlépe je na tom aktuálně Belgie se třemi výhrami ze čtyř zápasů, Litva s Dánskem mají po dvou vítězstvích a Češi jediné.

I kdyby se český tým po závěrečných duelech kvalifikace s Litvou a Belgii neposunul z posledního místa, Hruban z toho nedělá žádné závěry pro sílu týmu pro olympijskou kvalifikaci na přelomu června a července v kanadské Victorii či domácí mistrovství Evropy.

„Je únor, jsou ještě čtyř měsíce, z basketbalového pohledu je to ještě hodně času, takže já bych rozhodně nepanikařil. Když si to člověk vezme kolem a dokola, tak nám z nějakého standardního složení chybí minimálně šest lidí, což je vlastně půlka týmu. A většina ve srovnání posledního mistrovství světa, kde jsme hráli všichni dohromady,“ prohlásil Hruban.

Vedle Tomáše Satoranského působícího v NBA je mimo hru po zranění Ondřej Balvín z Bilbaa, kvůli logistickým problémům i případnou karanténou v souvislosti s pandemii Patrik Auda z Jokohamy. Volno v tomto ročníku zvolil veterán Blake Schilb. Dlouhodobě zraněný je Vít Krejčí, který se ze Zaragozy přesunul na rehabilitaci do Oklahoma City, které ho draftovalo v NBA. Kouč Ginzburg věří i v účast Jana Veselého, který je po zdravotních potížích opět ve formě ve Fenerbahce Istanbul.

„Podobnost s tím, co se děje tady a jak bude vypadat kvalifikace o olympiádu a popřípadě domácí mistrovství Evropy, je hodně malá. Myslím si, že to budou hodně jiné týmy a sestavy. Pár míst ještě volných je, ale nejsme Srbsko, které má 40 dobrých hráčů, z kterých může vybírat. Máme soupisku v podstatě danou a záleží na tom, kdo bude zdravý,“ uvedl Hruban.

Nominace českých basketbalistů Kvalifikace o EuroBasket 2022 Rozehrávači: Ondřej Sehnal (USK Praha), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Pardubice).

Křídla: Vojtěch Hruban, Lukáš Palyza (oba Nymburk), Michal Mareš, Jan Štěrba (oba USK Praha), Richard Bálint, Radek Farský (oba Brno), Jaromír Bohačík (Štrasburk/Fr.). Pivoti: Luboš Kovář, Martin Kříž (oba Nymburk), Šimon Puršl (Brno), Martin Peterka (Braunschweig/Něm.)

Je podle něj ale přínosné, že v kvalifikaci dostanou příležitost členové širšího kádru. „Vidím na klukách, že tady chtějí být, prát se o místo a ukázat, že sem patří. Což je se strašně důležité, protože v tu chvíli to vypadá, že je správné konkurenční prostředí. Bez toho by to nešlo a bez toho se nemůžeme zlepšovat a tréninky by stály za prd,“ podotkl.

Věří, že i oslabený tým udělá v duelech s Litvou a Belgií maximum pro úspěch. „Doufám, že to tak bude vypadat i v zápasech, my zkušenější jim to můžeme rozběhnout, zápas jim předat a doufám, že se do něj dokážou zapojit a být stejně platní členové jako ti trochu zkušenější,“ doplnil Hruban.

Po absenci z rodinných důvodů v listopadu v bublině také ve Vilniusu se vrátil do role kapitána za zaskakujícího Jakuba Šiřinu.

Vojtěch Hruban na tréninku české reprezentace

„Šířa byl asi rád, že se té funkce zbavil, takže jsem najel do původních kolejí. Je to trošku těžší, protože už tady byl, takže kromě mě všichni vědí, co se tady děje. Ve chvíli, kdy mám něco zařizovat, tak se musím ptát vlevo vpravo těch, co už tady byli,“ smál se Hruban.