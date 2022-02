Podpora Ukrajině navzdory zákazu? Snad se přimhouří oko, věří Hruban

Zvítězili jste 83:80, nemrzí vás, že se vám nepodařilo vyhrát o deset bodů, čímž byste Bulhary v součtu obou zápasů přeskočili?

S výhrou jsme samozřejmě spokojení. Na konci jsme udělali moc chyb, oni trefili jednu těžkou střelu, dali nájezd, útočný doskok a pak už to bylo zpátky. Takže výhru bereme. Byly to hodně těžké zápasy a věřím, že v červencovém okně se sejdeme v daleko lepší sestavě a minimálně jeden z těch dvou zápasů vyhrajeme a postoupíme dál.

Rozhodla ve čtvrté čtvrtině, kterou jste vyhráli 27:22, obrana?

Asi jo. Měli jsme tam několik dobrých pohybů s míčem, dokázali jsme se najít a dát několik košů. K tomu jsme přidali dobrou obranu a zastavili jsme Bulhary v ten správný čas. Byla to kombinace obojího, ale obrana asi byla to hlavní.

V čem bylo utkání jiné než čtvrteční venkovní duel?

Nemělo tak zběsilé tempo jako první poločas v Bulharsku, tam to bylo opravdu hodně na krev. Vůbec se nezastavovalo a prvních deset minut se hrálo snad bez přerušení. Z tohohle pohledu to bylo tady doma klidnější. Zase na druhou stranu rozhodčí povolili daleko fyzičtější hru, bylo tam hodně kontaktů při zakončení a hodně doteků, které se nechávaly být.

Právě kvůli verdiktům sudích se český tým několikrát vehementně rozčiloval, jak náročné bylo ukočírovat emoce?

Zápas jsme hodně chtěli vyhrát, a když jsme cítili, že tam fauly jsou a rozhodčí nešli úplně naším směrem, tak jsme s tím potřebovali něco udělat. Kyzi (Tomáš Kyzlink) dostal i technickou chybu, ale myslím, že to bylo správné rozhodnutí, že to na rozhodčí vytvořilo trochu tlak a potom už kontakty pískali. Dostat technickou není nikdy příjemné, ale v tuhle chvíli to byl docela dobrý tah.

Viktor Půlpán a Vojtěch Hruban (vpravo) brání bulharského reprezentanta Bosta.

Dal jste 29 bodů, jak jste se cítil?

Abych řekl pravdu, tak už jsem toho měl ke konci dost, byl to hodně dlouhý zápas. Musel jsem hrát s míčem víc, než jsem zvyklý. Je vidět, že to není úplně ideální. Pak i kolikrát trpěla obrana, kde jsem měl pár situací, které jsem nevyřešil úplně dobře, a nebyl jsem tam včas. Už jsem byl hodně utahaný. Ale jsem rád, že jsem mohl pomoct k potřebné výhře.

I kvůli únavě jste poslední střelu zápasu nechal Martinu Peterkovi?

Snažil jsem se uvolnit, ale mezi mnou a balonem byli tři hráči, tak jsem neměl jinou možnost než nechat hrát Viktora (Půlpána), který to vyřešil dobře a našel Mičega. Samozřejmě jsem se snažil nějak dojít si pro balon, ale opravdu bylo vidět, že Bulhaři nechtějí, abych hrál já.

Věřil jste, že Peterka onu trojku necelé dvě vteřiny před koncem trefí?

Opravdu jsem věřil. Mičego má prostě skvělou ruku a byl úplně volný. Hrál dobrý zápas a já jsem nepochyboval o tom, že mu to tam spadne. Už jsem odbíhal, jak když střílí Stephen Curry. Jo, udělal jsem krok ke koši, aby to nevypadalo blbě, ale věděl jsem, že to tam spadne.

Co říkáte na podporu dvou tisíc fanoušků, kteří do Pardubic dorazili?

Byli super, jsem rád, že jsme mohli hrát před domácím publikem. Dorazilo hodně lidí, takže velká spokojenost. Lidi přišli, přestože výkony nebyly v poslední době ideální, takže jsem rád, že jsme se jim odvděčili výhrou.

Jak moc limitovala český tým absence mnoha tradičních opor?

Samozřejmě to bylo hodně nepříjemné. Jde hlavně o role. Ani já, ani Tomáš Kyzlink nejsme někdo, kdo by měl hodně tvořit s balonem. Naše role byly posunuté, třeba Martin Peterka hrál na pětce, což taky není úplně jeho post. Chyběla nám hra zevnitř ven, chyběli nám hráči pod košem, bojovali jsme s doskokem, těch věcí byla spousta. V takové sestavě lepíte, co můžete. A jen doufáte, že to bude fungovat.

Martin Peterka během kvalifikačního utkání o postup na MS 2023 proti Bulharům

Naopak ale dostali příležitost vytáhnout se jiní, třeba Viktor Půlpán, který odehrál přes dvacet minut.

Hrál výborně v obraně, opravdu odvedl skvělou práci. Na Dee Bosta (největší hvězdu Bulharů) byl stoprocentně nejlepší z obou zápasů, taky na to spotřeboval spoustu energie. Trošku měl smůlu s některými nájezdy, které nebyly špatné, ale vyskákalo mu to ven. A stal se obětí těch kontaktů v zakončení, které se nepískaly. Mohl tam mít i nějakou šestku, ale v obraně odvedl svou práci.

Při nástupu před zápasem jste drželi ukrajinskou vlajku, i když to FIBA nepovolila. Bylo to těžké rozhodování?

Chtěli jsme udělat nějaké gesto. V téhle těžké době je to jedna z mála věcí, kterou můžeme dělat. Vyjádřit podporu je podle mě důležité. Věřím, že přestože to nebylo schválené, tak z toho žádný problém nebude. Vlna solidarity je velká, tak doufám, že se přimhouří oko.