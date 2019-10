Nemám plán B, a tak dál hraju, říká opavský basketbalista Bratčenkov

Vojtěch Bratčenkov v této sezoně stihl všechny čtyři opavské ligové zápasy. Odehrál v průměru 16,1 minuty a nastřílel 17 bodů.

Do nejvyšší české soutěže naskočil v Prostějově, odkud se vrátil do NH Ostravy. Minulé dvě sezony byl hráčem Kolína. „Ale víceméně rok a půl jsem nehrál,“ připomněl osmadvacetiletý basketbalista a bývalý reprezentant do 18 let.

Trápily ho problémy s koleny. Co ho přimělo k návratu? „Zatím nemám vůbec plán B,“ přiznal, že netuší, čemu by se po kariéře mohl věnovat. „To je to, co mě u basketu pořád drží.“

S opavským trenérem Petrem Czudkem se bavil už před dvěma roky o možnosti hrát v Opavě. „Líbila se mi zdejší atmosféra. Jsou tady super diváci, výborný trenér a skvělý tým. S klukama se znám, takže jsem to chtěl ještě zkusit.“

Připouští, že jeho zdravotní problémy přetrvávají. Ostatně s šéfy klubu má dohodu, že pokud nebude moci hrát, dvouleté angažmá předčasně ukončí. S tím přišel sám.

Přesto, nepomýšlel na to, že už hrát nebude? „I takové myšlenky jsem měl. Po měsíci přípravy v Opavě jsem dokonce říkal, že končím, že na to kašlu, že už na to nemám nervy, ale požádali mě, abych to ještě zkusil,“ popsal svůj návrat na hřiště. „Dohodli jsme se, že odehraji první přípravný zápas a uvidíme. Pak přišel druhý, třetí, a nyní jakž takž hraju.“

Souhlasí, že před každým utkáním je jeho start nejistý... „Dalo by se to tak říct, ale nějakých deset patnáct minut zvládám.“

Opavě může pomoci především střelecky. Horší to je s bráněním, které je pro něj vzhledem k bolavým kolenům problematičtější. „Snad ještě trefím nějakou trojku, dám nějaké body. To je bonus. Snad to bude aspoň takto pokračovat do konce sezony a pak uvidím, zda to ještě budu pokoušet znovu,“ řekl Vojtěch Bratčenkov.

Už tedy přemýšlí, jaký by mohl být jeho plán B, pokud už opravdu nebude moci hrát? „Intenzivně... Ale pořád nic a nic.“

S Opavou prožívá výborný start do sezony. S Nymburkem jsou to jediné dva neporažené týmy v národní lize.

„To je super vizitka, jen aby nám to vydrželo. Teď jedeme do Nymburka (v sobotu), takže nám, nebo jim ta šňůra skončí,“ smál se. „Mohla by ta jejich. Přece jen je to ale Nymburk, takže musíme být realističtější.“

Bratčenkov byl před sezonou jedinou opavskou posilou. „Tým se nijak nezměnil, takže by nám to mělo fungovat. Je vidět, že ti kluci spolu hrají už dlouho, vědí co mohou jeden od druhého čekat.“

Předminulou sezonu byla Opava ve finále ligy, tu minulou se i vzhledem k náročnému programu v Lize mistrů propadla na šesté místo.

„Samozřejmě by bylo super zopakovat finále, rád bych si ho ještě někdy pinknul,“ řekl Bratčenkov, který má z ligy pět stříbrných medailí. „V minulé sezoně si snad každý z opavských hráčů prošel nějakým zraněním, což se také na výsledcích projevilo. Takže, pokud nám vydrží zdraví, proč bychom nemohli dojít do finále?“