Náš nejošklivější basket, naříkal vítězný Písek. Ústí chce hrát líp: Porodní bolesti

„Nikdy nemůžete hrát tak týmový basketbal jako Písek, neboť Američané to nemají tolik v DNA, ale pracovat na tom dokážeme. Příště to musí vypadat líp,“ zavelel ústecký kouč Tomáš Reimer.
V zahraniční sestavě Slunety nezbyl po minulé sezoně kámen na kameni, což je úděl klubů se skromnějším rozpočtem. Nováčci vypadali v neděli nahecovaně a v bodových statistikách až na jednu výjimku nezapadli: Blackwell a Lane oba 16 bodů, McGhee o jeden míň, obr Polynice devět, Langley zůstal na nule.
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„Pro mě hvězda ligy není hráč, který dává nejvíc bodů, ale ten, který dělá správná rozhodnutí. Body k tomu patří. Někteří chtěli až moc, to nás zabíjí,“ litoval Reimer. „Chceme hráče, kteří budou vynikat v lize. Rozhodně na to mají, je to na nich, kdo to nejlíp ustojí v hlavě. A třeba se hvězdou stane.“
Otec pivota Chayce Polynice působil léta v NBA, třeba i Američan s melírem se alespoň v NBL předvede. „Možná nebyl v předešlých angažmá zvyklý hrát tolik minut, během utkání šla jeho energie, produktivita i doskoky dolů. Ukázal ale, že má velký potenciál, na kterém může stavět. Věřím, že až získá zápasovou kondici, bude stejně dobrý po celý zápas.“
Zámořský basketbal sází víc na individuální pojetí, takže nepřekvapilo, že ústecké posily k sólíčkaření v úzkých sáhly. „Písek hrál čtyřicet minut, my vydrželi jen třicet. Když nás soupeř začal dotahovat, přestali jsme absolutně hrát kolektivně, každý to chtěl strhnout svojí individualitou. Míč v útoku nám špatně putoval, to jsou porodní bolesti,“ chápe Reimer. „Zvlášť proti Písku, který je napřed v sehranosti a týmovosti.“
Ovšem jeho trenéra Jana Čecha možná vítězství samotného překvapilo: „Právě jsem to komentoval hráčům při závěrečném pokřiku. Tři roky slýcháme, jak hrajeme hrozně hezký basketbal, ale měli jsme se Slunetou osm proher v řadě. Dnes to byl asi nejošklivější basketbal, jaký jsme kdy hráli. Z naší strany to bylo hodně nekoukatelné a je zázrak, že jsme s takovou neúspěšností střelby, protože to opravdu nebyla úspěšnost, dokázali vyhrát.“
Pěkná návštěva 1 107 fanoušků odcházela pěkně rozladěná. „Písek nebyl lepší, my byli horší, to mi vadí. Tým má obrovský potenciál, musíme zabrat,“ hromoval ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Asistent domácího trenéra Martin Mikšovský zrovna tak: „Dostali jsme tvrdou facku, a to nejen čeští hráči, kteří to očekávali, ale hlavně cizinci, kteří byli opravdu hodně vyhecovaní a věřili si.“
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Reimer nehází míč do žita, cítí, že tým půjde nahoru. „Šatna si sedla dobře, každý hráč má v sobě něco navíc, co může týmu přinést,“ nepanikaří trenér. „Porážky ukážou charakter. A jak jsem kluky poznal, věřím, že reakce bude správná a nabudí nás to k práci. Pro řadu Američanů jde o první angažmá v Evropě, máme na to být lepší.“
Ukáže to Sluneta už ve středu doma proti nováčkovi z Plzně?