Přijď na trénink první a odejdi poslední. Krejčí o cestě do NBA i tornádu

Vít Krejčí, dvaadvacetiletý rodák ze Strakonic, bude v příští sezoně po odchodu Tomáše Satoranského do Barcelony jediným Čechem v NBA. Už ví, co ho čeká. Jaké to je být součástí nablýskaného kolotoče, kam chce nakouknout snad každý klučina, co si rád hází na koš. Přitom to není tak dávno, co mu kvůli těžkému zranění bylo dost bídně.