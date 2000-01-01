náhledy
Vít Krejčí prožil v pondělí večer nejlepší zápas své kariéry v NBA, byl to ale také nejlepší výkon českého hráče v zámořské soutěži v historii. Jak se statistiky vyvíjely od příchodu prvního tuzemského basketbalisty do nejlepší ligy světa a čí rekord odolával nejdéle, si můžete prohlédnout v naší galerii.
Prvním Čechem v NBA se stal v roce 1995 Jiří Zídek. A hned ve své první sezoně prožil bodově nejúspěšnější zápas kariéry. 4. listopadu nasázel do koše Philadelphia 76ers 21 bodů.
V NBA prožil Zídek tři sezony, vedle Charlotte Hornets hrál ještě v dresech Denver Nuggets a Seattle SuperSonics. Na svou vstupní sezonu už ale nenavázal, i druhý nejúspěšnější zápas prožil v roce 1995, v utkání s Chicago Bulls 3. listopadu se zasloužil o 13 bodů. Byl to jeho debut v soutěži.
Na Zídka navázal v NBA v roce 2002 Jiří Welsch, když ho draftoval tým Golden State Warriors. O rok později dokázal Welsch Zídkovo maximum vyrovnat. To už hrál za Boston Celtics.
Tehdy v prosinci roku 2003 byl Welsch ve skvělé formě, nejprve 17. 12. Zídkův zápis vyrovnal a jen o čtyři dny později stanovil maximum nové. 22 bodů vykouzlil shodou okolností rovněž v utkání s Philadelphia 76ers.
O rok později pak Welsch vlastní rekord přepsal, když se 6. prosince postaral o 24 bodů v utkání s Golden State Warriors. Jeho výkon posléze odolával 14 let, než ho překonal Tomáš Satoranský, který je s Welschem na fotografii (vpravo).
České maximum sice nepřepsal, ale několik sezon v NBA úspěšně válčil také Jan Veselý. Stejně jako u Zídka byla také pro něj nejpovedenější hned první sezona v soutěži, kdy strávil na palubovce nejvíc minut a v průměru nastřílel 4,7 bodu na zápas.
Veselý strávil nejvíc sezon v týmu Washington Wizards. V jejich dresu prožil i svůj nejúspěšnější večer v NBA, když 23. dubna 2012 zařídil 16 bodů ve vítězném zápase s Charlotte Bobcats.
Tomáš Satoranský naskočil do NBA v roce 2016, kdy navázal na Veselého působení ve Washington Wizards. První sezona se mu ale příliš nevydařila a k nejlepším českým výsledkům v soutěži měl daleko.
Naopak kalendářní rok 2018 začal Satoranský ve skvělé formě. Nejprve se 3. února přiblížil devatenácti body k Zídkově zápisu, o týden později pak v utkání s Chicago Bulls stanovil nový rekord v podobě 25 bodů.
A právě v dresu Chicago Bulls své maximum Satoranský sám překonal, když 6. listopadu 2019 proti Atlantě nastřílel 27 bodů. Tento rekord nakonec vydržel téměř přesně šest let.
Krejčí během svých dosavadních pěti sezon v NBA zvládl nastřílet 20 bodů v zápase zatím pouze jednou, 25. ledna letošního roku proti Toronto Raptors.
Na začátku listopadu se však dostal do střelecké formy, když nejprve v 8. 11. pomohl Atlantě sedmnácti body k vítězství nad Los Angeles Lakers.
O dva dny později pak zařídil nový český rekord. Paradoxně v dresu Hawks, do jejichž koše nasázel Satoranský ten dosavadní. Dvaceti osmi body, z nichž 24 bylo z tříbodových střel, dovedl Atlantu k těsnému vítězství nad LA Clippers. Jak dlouho takový výkon v historických tabulkách vydrží? A překoná ho sám Krejčí, nebo někdo jiný?
