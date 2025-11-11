Třicet let, šest rekordů. Krejčí zlepšil české maximum v NBA, projděte si ta předchozí

Vít Krejčí prožil v pondělí večer nejlepší zápas své kariéry v NBA, byl to ale také nejlepší střelecký výkon českého hráče v zámořské soutěži v historii. Jak se statistiky vyvíjely od příchodu prvního tuzemského basketbalisty do nejlepší ligy světa a čí rekord odolával nejdéle, si můžete prohlédnout v naší galerii.
Vít Krejčí z Atlanty zakončuje na koš Orlanda. Jiří Zídek (vlevo) z UCLA a Corliss Williamson z Arkansasu se přetlačují ve... Jiří Zídek (vlevo) a Vlade Divac z Charlotte Hornets Basketbalista Jiří Welsch (vpravo) drží svůj nový dres. Po draftu do NBA se... Jiří Welsch (vlevo) v dresu Boston Celtics fauluje Shaquilla O'Neala z Miami... Jiří Welsch (vlevo) a Tomáš Satoranský před vyhlášením basketbalisty roku. Jan Veselý z Washingtonu při efektní smeči. Jan Veselý z Washingtonu smečuje do koše New Orleans. Tomáš Satoranský z Washingtonu zakončuje. Tomáš Satoranský z Washingtonu míří na koš New Yorku. Tomáš Satoranský (31) z Chicaga útočí přes Kyrieho Irvinga z Brooklynu. Vít Krejčí z Atlanty slaví svou trefu během utkání proti Bostonu.

