Třicet let, šest rekordů. Krejčí zlepšil české maximum v NBA, projděte si ta předchozí
- 2.15
- 11.00
- 1.90
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga
Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...
Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou
Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...
Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry
Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....
Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra
Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...
Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris
Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...
Do národního týmu chci přenést dobrou náladu, hlásí kapitán Souček
Kapitán Tomáš Souček věří, že čeští fotbalisté ve čtvrtečním přípravném utkání proti San Marinu nejen s přehledem zvítězí, ale také předvedou povedený výkon. Třicetiletý záložník West Hamu má před...
Basket ONLINE: Nymburk proti německému velkoklubu. Hraje se vyrovnaný zápas
Nymburští basketbalisté vítají ve středu na úvod odvetné části Ligy mistrů německý velkoklub Albu Berlín a pokusí se oplatit soupeři říjnovou porážku 78:94. Svěřenci trenéra Orena Amiela by v případě...
ONLINE: Budějovice ve Vítkovicích znovu vedou, Olomouc dotáhla náskok Liberce
Po reprezentační přestávce se pomalu vrací hokejová extraliga, středeční večer nabízí dvě předehrávky. Vítkovice hostí České Budějovice, do Liberce vyjíždí Olomouc. Oba duely můžete sledovat...
Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat
Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...
ONLINE: Zbrojovka - Hradec 0:0, osmifinále poháru. Oba týmy bez reprezentantů
O předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru hrají fotbalisté druholigové Zbrojovky Brno s Hradcem Králové z nejvyšší soutěže. Utkání vložené do reprezentační přestávky sledujte v podrobném...
Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL
Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů,...
Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den
Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...
Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl
Energický a dominantní výkon chtějí podle trenéra Jaroslav Köstla předvést fotbaloví reprezentanti v přípravném zápase se San Marinem. To hostí ve čtvrtek od 18 hodin na Městském stadionu v Karviné,...
Auger-Aliassime drží naději na postup, na Turnaji mistrů porazil Sheltona
Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime porazil ve druhém utkání na Turnaji mistrů v Turíně amerického soupeře Bena Sheltona 4:6, 7:6, 7:5 a udržel šanci na postup do semifinále. Souboj hráčů, kteří v...
Pohlédl jsem do očí Japonky a ztratil kontrolu. Jak byli Taschlerovi zase čtvrtí
V závěru minulého týdne ještě závodili na Grand Prix v Ósace, kde absolvovali první letošní start v prestižním krasobruslařském seriálu. V pondělí je čekalo třináctihodinové putování do Prahy. V...
Ski Classics 2025/26: program, výsledky, Češi, kde sledovat
Mezi atraktivní události ze světa zimních sportů rozhodně patří podnik Ski Classics. Je to mezinárodní seriál dlouhých běhů na lyžích klasickou technikou. Zahrnuje profesionální týmy i amatérské...
Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků
Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích...