Proměnil dvě ze čtyř střel za tři body. Připsal si také tři získané míče a dvě asistence.
Nejlepšími střelci zápasu byli Krejčího spoluhráči Belgičan Toumani Camara a Scoot Henderson, kteří dali shodně 14 bodů.
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Krejčí bojující o smlouvu, Lillardův návrat, Morantův debut. Portland zahájil přípravu
Portland vyhrál i druhý přípravný zápas před novou sezonou NBA. Další utkání sehraje večer na palubovce Sacramenta. Generálka ho čeká v pátek na hřišti Golden State. Do ligy vstoupí ve středu 21. října domácím zápasem proti Phoenixu.
Krejčí se chystá na šestou sezonu v NBA. Do Portlandu přišel šestadvacetiletý rodák ze Strakonic v únoru z Atlanty.