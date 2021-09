Vůbec poprvé budou na nejprestižnější koše světa střílet dva našinci v jednom ročníku. Začíná se 20. října.



K Tomáši Satoranskému, který se po třech sezonách ve Washingtonu a dvou v Chicagu v létě stěhoval do New Orleans, s největší pravděpodobností přibude Vít Krejčí. „Je to super pocit,“ těší se jedenadvacetiletý talent, který na začátku září podepsal čtyřletý kontrakt s Oklahoma City.