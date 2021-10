Krejčí ne a ne vyběhnout. Start mu stále komplikuje problém s vízem

Krejčí s kádrem trénuje a podle kouče Marka Daigneaulta je po doléčení kolena z loňského září v případě dořešení administrativních potíží připraven do přípravných duelů zasáhnout.

Vít Krejčí se chystá na svou premiéru v NBA, v níž by se objevil jako pátý český hráč v historii. V posledních pěti letech v nejlepší lize světa hrál jen rozehrávač Tomáš Satoranský, který v létě přestoupil z Chicaga do New Orleans.

Oklahoma City, jež v prvním testu prohrála v pondělí v Charlotte 97:113, čeká poslední čtvrtá herní příprava ve čtvrtek opět v Denveru. Do sezony vstoupí ve středu 20. října doma proti Utahu.

Rodáka ze Strakonic si loni v listopadu vybral ve druhém kole na 37. pozici Washington, ale následně ho vyměnil do Oklahoma City. Ta s ním na začátku září podepsala čtyřletý kontrakt celkem na 6 313 470 dolarů. Z toho má podle serveru www.spotrac.com garantovaný příjem 1 707 milionu na nadcházející dvě sezony. V tomto ročníku bude brát 925 258 dolarů.

Krejčí si loni 25. září v utkání španělské ligy v dresu Zaragozy proti Realu Madrid přetrhl přední zkřížený vaz a při operaci se zjistilo, že má poškozené i oba menisky. Během rehabilitace byl zařazen na soupisku záložního týmu Oklahoma City Blue hrajícího G-League. V Zaragoze působil Krejčí od 14 let, o dva roky později debutoval ve španělské ACB lize.