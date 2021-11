Krejčí o úspěšném debutu na farmě: Bavil jsem se víc než kdykoliv předtím

„Byl to skvělý pocit vyběhnout po tak dlouhé době na hřiště a hrát větší porci minut. Rozhodně jsem se na to těšil. Navíc nám zápas vyšel, takže jsem se na hřišti bavil víc než kdykoliv předtím,“ uvedl Krejčí v rozhovoru poskytnutém ČTK agenturou PPGSport/Octagon Basketball, která jej zastupuje.

Mladý reprezentant a pátý Čech, jenž se kdy zapojil do utkání NBA a stihl v úvodu sezony za Thunder dva zápasy, odehrál proti Salt Lake City 23 minut. Byla to jeho druhá největší porce, kterou kdy v profesionální kariéře zažil a první podobná minutáž od přetržení křížového vazu v září 2019. „Zdravotně jsem na tom velmi dobře. Koleno mě nebolelo a je to dobré i po fyzické stránce. Teď jde o to dostat se co nejdříve do formy, abych se mohl posunout zase o něco dál,“ uvedl Krejčí.

Vít Krejčí se chystá na debut za Oklahoma City Blue.

Přestože se G-League netěší takovému zájmu a prestiži jako NBA, on sám ji vidí jako soutěž, která má svou kvalitu a potenciál. „Je tam hodně mladých hráčů, co se snaží dostat do NBA. Jde například o talentované kluky, kteří nemají tolik zkušeností, ale rozhodně mají hodně individuálních dovedností. Je to farma pro NBA a všichni jsou zde kvůli tomu, aby se posunuli dál,“ řekl rodák ze Strakonic s tím, že ji skauti z NBA hodně sledují.

I proto se Krejčí nyní soustředí, aby se s Oklahomou City Blue dostal co nejdřív do formy a získal další zkušenosti. „Nedali mi v týmu žádnou roli. Ví, jak hraju, kvůli tomu mě draftovali a chtějí, abych hrál svou hru a dostal se do formy. Přejí si, abych hrál to samé, co bych hrál v Thunder,“ uvedl.

K tomu mu pomáhá i dvaatřicetiletý trenér Grant Gibbs, který před příchodem do Oklahoma City Blue hrával rovněž v Evropě, konkrétně v Belgii nebo Německu. „Kouč Grant je skvělý trenér, nicméně G-League je stejná jako NBA a máme i stejné signály. Spousta hráčů se tu totiž střídá s těmi z NBA a styl hry je založený na podobných principech. Hráči se tak sice mění, ale signály jsou stejné a oproti NBA se nemění,“ popsal.

Mezi hráči panuje mírná rivalita v boji o přesun do elitní soutěže, ale společný cíl je jasný. „Je pravda, že rivalita tam je, ale máme také skvělý tým. Je tu spoustu hráčů, kteří mají zkušenosti s kariérou v NBA a náš tým je velmi dobře postavený. Co se týče týmové chemie, jde o jeden z nejlepších celků a záleží nám na tom vyhrávat,“ uvedl Krejčí.

V dalším utkání ho čeká dnes (od 17:00 SEČ) tým Santa Cruz Warriors. „Tím, že A-tým hraje tři čtyři zápasy týdně, tak společné tréninky s ním moc nefungují. Když jsou ale doma, tak na zápasy chodím. Třeba teď máme další duel v G-League a hned večer budu zase s Thunder. Je toho teď hodně, ale čím víc zápasů, tím lépe a dříve se dokážu dostat do formy,“ dodal Krejčí.