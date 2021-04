Střelba na mašině, kuchyň v hale a hovory s koučem. V NBA šijí Krejčímu kariéru

„Nejprve jsem v prosinci začínal střelbou bez pohybu. Od té doby se ale cítím každý den lépe, začal jsem zvládat střelbu z pohybu, dribling a teď děláme základní systémy a rychlé protiútoky. Není to ještě na sto procent, jsem asi zhruba na osmdesáti, ale je to stále lepší. Do hry pět na pět je však ještě hodně času a nechceme to uspěchat,“ řekl Krejčí v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál prostřednictvím agentury PPG Sport.

Dvacetiletý reprezentant byl do zámořské soutěže vybrán jako 37. hráč v pořadí Washingtonem a následně vyměněn do týmu z Oklahoma City.

Bývalý tým Kevina Duranta či Russella Westbrooka ho pak i v lednu zapsal na soupisku farmářského týmu Oklahoma City Blue pro G-League. Krejčí je v každodenním kontaktu s trenérem Markem Daigneaultem, který k „áčku“ přešel od celku Blue, a jeho asistenty.

„S hlavním trenérem mluvím skoro po každém zápase a vždy se bavíme o tom, co jsem viděl. Podobně to rozebíráme i u videa s asistenty. Je super, že se i takhle učím o hře, protože basket je tu úplně jiný,“ přiznal hráč, jenž naposledy působil ve španělské Zaragoze.

Doba jeho rekonvalescence se už v době zranění odhadovala na osm až dvanáct měsíců. Nicméně Oklahoma City si ho vybralo právě s plánem, že by s ním mohla počítat pro příští ročník NBA. Krejčí proto zůstává trpělivý. „Plán na příští sezonu ještě není, takže se nyní soustředím hlavně na rehabilitaci a uvidíme, co dál. Dohodli jsme se, že je zatím zbytečné plánovat, protože nejdůležitější je stoprocentně rehabilitovat a až teprve pak uděláme nějaká rozhodnutí,“ uvedl rodák ze Strakonic.

V USA si zvyká na nové prostředí a chodí na domácí zápasy Thunder. Jeho týmu zatím patří 13. místo v Západní konferenci, s bilancí 20 výher a 37 porážek je nyní mimo příčky zajišťující play off.

„Každý den je podobný a záleží na tom, zda hraje tým doma nebo venku, podle čehož se mění časy tréninků. Před ním si chodím zastřílet na mašinu, pak mám na hodinu a půl posilovnu a následně hodinu na hřišti. Jinak je v hale i kuchyně, takže si ráno řeknu, co chci k snídani, následně si vyzvednu oběd a večeři si většinou objednávám. Hodně se pak koukám i na naše zápasy a snažím se z nich pochytat co nejvíce věcí,“ doplnil Krejčí.

V kontaktu zůstává i s krajanem Tomášem Satoranským z Chicago Bulls, s nímž si občas zavolá. „Od chvíle, co jsem tady, jsme se už s Tomášem párkrát bavili, ale vím, že jeho sezona je dlouhá a náročná. Má toho hodně, takže jsme na kdovíjak velké konverzace neměli čas. A když tady byl v lednu s Chicagem, tak jsme se zase nemohli vidět kvůli covid protokolu. Doufám tedy, že se uvidíme alespoň v létě nebo příští sezonu,“ dodal Krejčí.