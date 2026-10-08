Krejčí bojující o smlouvu, Lillardův návrat, Morantův debut. Portland zahájil přípravu

Šestadvacetiletý rodák ze Strakonic usiluje o šestou sezonu v NBA, jeho smlouva je zatím pouze částečně garantovaná. Vedení oregonského klubu se musí rozhodnout do prvního duelu Blazers v sezoně, tedy 21. října. Krejčího konec v Portlandu by nicméně byl značným překvapením.
Z jeho spoluhráčů se ve středu nejvíce střelecky dařilo Denimu Avdijovi, jenž dal 23 bodů za 21 minut. Damian Lillard se vrací po vážném poraní achillovky 15 body za 19 minut, další rozehrávač Ja Morant se v novém působišti uvedl osmi body a pěti asistencemi rovněž za 19 minut.
Hostující Miles Kelly zabojoval o šanci v NBA 24 body, sedmi doskoky a šesti asistencemi za 28 minut, Dalen Terry připojil 23 bodů, devět asistencí a osm doskoků, odehrál však přes 42 a půl minuty.
Warriors nastoupili jen s devíti hráči, když chyběli Stephen Curry, Draymond Green a Brandin Podziemski a také nováček draftovaný v prvním kole Yaxel Lendeborg.
Další přípravný duel odehraje Portland v pondělí proti London Lions. Sezona NBA začne 20. října.