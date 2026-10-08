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Krejčí bojující o smlouvu, Lillardův návrat, Morantův debut. Portland zahájil přípravu

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  8:34
Malevy Leons z Golden State Warriors zakončuje na koš Portland Trail Blazers,...

Malevy Leons z Golden State Warriors zakončuje na koš Portland Trail Blazers, brání ho Vít Krejčí. | foto: Ali GradischerAP

Deni Avdija (8) z Portland Trail Blazers zakončuje na koš Golden State Warriors.
Dalen Terry (21) z Golden State Warriors se tlačí do útoku v zápase s Portland...
Ja Morant v dresu Portland Trail Blazers
Micah Potter oslavuje mezi spolhráči z Portland Trail Blazers.
8 fotografií
Vít Krejčí zahájil sérii přípravných zápasů na NBA s basketbalovými Portland Trail Blazers vítězně. V domácí hale porazili Golden State Warriors 123:118. Český reprezentant přispěl třemi body za tříbodový koš, třemi asistencemi a čtyřmi doskoky. Odehrál třináct a půl minuty a vyslal pět pokusů, všechny tříbodové.

Šestadvacetiletý rodák ze Strakonic usiluje o šestou sezonu v NBA, jeho smlouva je zatím pouze částečně garantovaná. Vedení oregonského klubu se musí rozhodnout do prvního duelu Blazers v sezoně, tedy 21. října. Krejčího konec v Portlandu by nicméně byl značným překvapením.

Z jeho spoluhráčů se ve středu nejvíce střelecky dařilo Denimu Avdijovi, jenž dal 23 bodů za 21 minut. Damian Lillard se vrací po vážném poraní achillovky 15 body za 19 minut, další rozehrávač Ja Morant se v novém působišti uvedl osmi body a pěti asistencemi rovněž za 19 minut.

Hostující Miles Kelly zabojoval o šanci v NBA 24 body, sedmi doskoky a šesti asistencemi za 28 minut, Dalen Terry připojil 23 bodů, devět asistencí a osm doskoků, odehrál však přes 42 a půl minuty.

Deni Avdija (8) z Portland Trail Blazers zakončuje na koš Golden State Warriors.
Dalen Terry (21) z Golden State Warriors se tlačí do útoku v zápase s Portland Trail Blazers, brání ho Scoot Henderson (00).
Ja Morant v dresu Portland Trail Blazers
Micah Potter oslavuje mezi spolhráči z Portland Trail Blazers.
8 fotografií

Warriors nastoupili jen s devíti hráči, když chyběli Stephen Curry, Draymond Green a Brandin Podziemski a také nováček draftovaný v prvním kole Yaxel Lendeborg.

Další přípravný duel odehraje Portland v pondělí proti London Lions. Sezona NBA začne 20. října.

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