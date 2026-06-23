Splitter byl dočasným koučem Portlandu od loňského října, kdy byl dosavadní hlavní trenér Chauncey Billups zatčen v rámci federálního vyšetřování sázkařské aféry.
V NBA působí Nori od roku 2009. Postupně byl asistentem v Torontu, Sacramentu, Denveru, Detroitu a naposledy od roku 2021 v Minnesotě. U Timberwolves byl hlavním asistentem Chrise Finche a ve všech pěti sezonách dovedli své svěřence do play off.
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Krejčí dal tělo dohromady a opět se těší na reprezentaci. Jsem o hodně silnější, tvrdí
Český reprezentant Krejčí byl do Portlandu vyměněn v únoru z Atlanty a v úterním rozhovoru s novináři uvedl, že by rád v mužstvu pokračoval. Nejprve se ovšem Krejčí představí v národním týmu.
V pátek 3. července nastoupí český tým k zápasu kvalifikace na mistrovství světa, ve Stockholmu vyzve Švédsku. O tři dny později se pak Krejčí a spol ukáží na brněnské palubovce proti Estonsku.