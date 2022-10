Mám být divoká karta. Krejčí dostal roli, v Atlantě musí létat

V Atlantě panuje velká konkurence, jste na ni připravený?

Vím, že nebudu mít ze začátku patnáct dvacet minut na zápas, takže chci být hráč, na kterého může trenér ukázat, když něco nevychází. Chci, aby mi věřil, že za těch pět šest minut odvedu dobrou práci.

Takže budete takový faktor X?

Ano. I asistent trenéra mi říkal, abych byl jako wild card (divoká karta). Mám schopnost změnit zápas různými věcmi, které dokážu. Důležité bude, abych byl připravený a abych se dostal do rotace.

Plánujete tedy spoléhat na svou všestrannost?

Určitě. Umím střelbu, přihrávky i obranu. Třeba na nedělním tréninku jsem první půlku hrál rozehrávače, druhou zase power forwarda (menšího podkošového hráče). Je fajn, že se mnou počítají na víc pozic.

S novým týmem jste stihl tři přípravné duely, jak je hodnotíte?

První zápasy a tréninky byly namáhavé, tým funguje jinak. Ale s postupem času jsem si zvykal a teď už po hřišti neběhám zmatený.

Co vás ještě překvapilo?

Jiná mentalita. Měli jsme mítink, čeho chceme dosáhnout, a cíle jsou úplně jiné než v Oklahomě. Tam jsme se soustředili, abychom se individuálně i týmově zlepšovali, ale v Atlantě chceme vyhrát deset zápasů každý měsíc nebo vyhrát minimálně pět zápasů za sebou.

Tým loni vypadl v prvním kole play off, jaké ambice má nyní?

Nejdůležitější bude dostat se do play off z co nejlepší pozice. A přinejlepším vyhrát titul. Věřím, že tým na to má.

Funguje zázemí Atlanty jinak než v Oklahoma City?

Je tu spousta zkušených bývalých hráčů. Třeba Kyle Korver (17 sezon v NBA), se kterým jsem měl pár střeleckých tréninků, potkávám Dominiquea Wilkinse (nejlepší střelec ročníku 1986). Oklahoma byla mladý tým, nejen co se týče hráčů, ale i organizace, Atlanta už má historii.

Jak na vás působí hlavní hvězda týmu Trae Young, čtvrtý nejlepší střelec loňské sezony?

Mile mě překvapil, je to frajer. Hvězdy samozřejmě vždycky mají trochu jiný život, což se dá pochopit, ale Trae i DJ (Dejounte) Murray jsou v pohodě.

Když se ještě vrátíme k vaší výměně z Oklahoma City, zaskočila vás náhlá změna působiště?

Jo, bylo to velké překvapení. Ještě ráno mi trenér Oklahomy říkal, že se těší na sezonu, že jsou rádi, že jsem zdravý. A pak mi okolo šesté večer volal Sam Presti (generální manažer), že mě vytrejdovali. S kluky jsem se rozloučil, ale moc času jsem neměl, hned druhý den v osm ráno jsem letěl do Atlanty.

Jak jste zvrat prožíval?

Bylo to chaotické, ale měl jsem podporu ode všech, hlavně od rodiny. Nebyl čas být zklamaný, hned druhý den jsem trénoval v Atlantě a začal jsem přemýšlet o tom, že je to nová výzva a nová šance.

S Atlantou jste hned zamířil do Abú Zabí, kde jste sehráli dvě přípravná utkání.

Bylo to super, protože jsme hodně času trávili spolu a mohl jsem kluky poznat. Měli jsme hodně akcí imimo hřiště, byli jsme na trati formule 1, které moc fandím, takže to pro mě byl zážitek.

Trae Young (vlevo) a Vít Krejčí na tréninku Atlanta Hawks

Na Instagramu jste se pochlubil novými tetováními, prozradíte jejich význam?

Mám dres Zaragozy, kde jsem byl sedm let a moc pro mě znamená, adruhé tvoří tři pozitivní a tři negativní slova, která jsou pro mě důležitá. Ale říkat je nebudu. Ať se fanoušci podívají na Instagramu.