Krejčí revitalizátorem. Pro písecký sportovní vzmach získal i peníze z NBA

„Nápad na zrekonstruování hřiště v sobě nosím už od loňského roku, kdy jsem byl osobně přítomný otevření hřiště na Pražačce. Basketbal je komunitní sport, který sdružuje lidi po celém světě a jeho venkovní forma je důležitou součástí naší kultury,“ uvedl Krejčí.

„Díky hráčské asociaci NBPA má každý hráč nárok na příspěvek 25 tisíc dolarů (přibližně 538 tisíc korun) ročně, který může využít na veřejně prospěšné projekty, pokud se na nich sám finančně podílí. Těším se, že společně s dalšími partnery přispějeme ke vzniku dalšího kulturního místa pro sportování,“ doplnil hráč Atlanta Hawks.

Svět basketu KREJČÍ PŘISPĚJE NA REKONSTRUKCI HŘIŠTĚ



Momentálně jediný Čech v NBA Vít Krejčí finančně pomůže městu Písek s rekonstrukcí venkovního hřiště u ZŠ J. K. Tyla.



Strakonický rodák Krejčí začínal před odchodem do Zaragozy kariéru v místním týmu Sokol Sršni Písek. Ten si letos zajistil díky úspěšné baráži premiérový postup do nejvyšší české ligy (NBL). Do projektu se vedle Krejčího zapojilo i město Písek.

„Jsem velmi rád, že právě v Písku vznikne moderní veřejnosti přístupné hřiště. Doufám, že jej budou maximálně využívat nejen žáci základní školy J. K. Tyla, ale i jiných píseckých škol a samotní hráči basketbalu, který je v našem městě velmi populární a hraje jej mnoho dětí i dospělých,“ řekl Michal Přibáň, místostarosta Písku.

Rekonstrukce začala v polovině června. Vedle nového povrchu, tvořeného pryží ze speciálních granulí a pojiva polyuretanu, přibudou dva nové koše a tribuna.

Designový návrh pochází od malíře a designera Martina Kafes33 Hirtha a vznikl ve spolupráci s platformou Sport in Art. Hřiště by mělo být otevřeno veřejnosti do začátku nového školního roku.

Takhle Vít Krejčí fandil v baráži o Kooperativa NBL:

„Abychom mohli vychovávat další sportovní hvězdy, jako je Vít Krejčí, je potřeba vytvářet prostředí, kde se hráči mohou navzájem zlepšovat. Přeju si, abychom tímto krokem přitáhli k basketbalu co nejvíce dětí, které budou snít o kariéře v NBA. Těší mě, že se nám v relativně krátkém čase podaří otevřít už druhé basketbalové hřiště a věřím, že tím půjdeme příkladem i pro další města,“ dodal Phillip Parun z agentury PPGSport/Octagon Basketball, která hráče zastupuje.