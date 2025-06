Ondřej Balvín reprezentační dres definitivně odložil, Jana Veselého zase po celou sezonu trápilo zdraví.

„Takové věci se dějí, my musíme být připraveni. Neřekneme si, že to bez nich vzdáme. Spíš potřebujeme povzbudit mladší hráče, aby příležitost využili a předvedli, že jsou budoucností týmu,“ hecoval Krejčí během setkání s českými novináři.

Hawks vás na EuroBasket pustí bez problémů?

V Atlantě byli rádi, že pojedu. Věděli, že budu mít v reprezentaci větší roli. Ačkoliv nebude úplně stejná jako v klubu – měl bych si vyzkoušet hraní s větší agresivitou, častěji bych měl mít míč. To všechno mi má pomoct s přípravou na další sezonu. Já i klub vnímáme reprezentování pozitivně. Zástupci Hawks se určitě přijedou podívat do Rigy.

Fandit bude i v Brně Vít Krejčí si nenechá ujít ani ženský EuroBasket. Ve skupinové fázi podpoří českou reprezentaci během utkání s Belgií. „Myslím si, že nejdůležitější pro tým bude zvládnout zápasy s Černou Horou a Portugalskem. Belgie pak bude těžký soupeř,“ vyhlížel duely hrané v Brně od 19. do 22. června.

Už se nemůžete dočkat?

Bude to pro mě něco nového, ale moc se těším. Snad pojede i Saty, abych měl vedle sebe mentora, který mi pomůže stejně jako s příchodem do NBA. S klukama vždycky rád hraju, vím, že nás nečeká nic lehkého, ale beru to jako výzvu.

Poradit si musíte i s pozvolnou generační obměnou. Jak vnímáte nedávný reprezentační konec Ondřeje Balvína?

Jeho absence nás bude bolet, Ondra byl pro náš tým extrémně důležitý. Na druhou stranu se objevuje skvělá příležitost pro kluky, kteří by jinak nedostali tolik prostoru. Je na nich, aby šanci uchopil a ukázali se.

S jakými ambicemi do Rigy pojedete?

První cíl je postup ze skupiny, pak uvidíme, na koho narazíme. Týmy tam budou kvalitní. Proto bude důležité zvládnout skupinu a skončit na druhém, nebo dokonce prvním místě, abychom pak nešli na ty nejsilnější soupeře.

Vít Krejčí a Patrik Auda v zápase mistrovství Evropy proti Srbsku.

Můžete narazit i na řadu známých tváří z NBA. Jak váš poslední rok v soutěži s odstupem vnímáte?

Z individuálního hlediska hodnotím sezonu pozitivně. Myslím, že jsem udělal řadu dobrých kroků. Zároveň je spousta věcí, na kterých musím pracovat. Řekl bych, že jsem se letos trošku zhoršil v obraně. Chci taky být více agresivní, prosazovat se v útoku. V tom mi má pomoci i reprezentace.

Převážně kladné hodnocení nenabouralo ani škaredé zranění bederní páteře?

Bolelo to. Zrovna se mi v ten moment opravdu dařilo, na druhou stranu jsem měl štěstí, že se to stalo během předposledního zápasu před pauzou pro Utkání hvězd. Měli jsme asi devět dní volno a díky tomu jsem nepřišel o tolik zápasů.

Štěstí v neštěstí?

Prvních pár dní bylo fakt na prd. Když máte zlomeninu v bederní oblasti, nemůžete se moc hýbat. Nakonec jsem vynechal „jen“ měsíc. Když jsem ale od doktorů slyšel diagnózu, bál jsem se, že si nezahraju do konce sezony.

Kolik lidí se o vás staralo?

Ze začátku jen fyzioterapeut, protože bylo nejdůležitější rozpohybovat záda. Kompletní program pak stanovuje head athletic trainer (zdravotnický pracovník, který vede sportovní přípravu), poté už se chodí za fyzioterapeuty. Celkově jsem byl v kontaktu se čtyřmi lidmi, ještě s trenérem na silovou přípravu a herním koučem. Vždycky ale záleží, jaké zranění máte a co můžete dělat.

Určený fyzioterapeut s vámi pracují kontinuálně, že?

Ano, každý hráč chodí za jedním konkrétním, protože fyzio musí mít přehled o všech sebemenších bolístkách, co vás kde tahá a podobně. Pak na tom společně pracujeme.

Vít Krejčí z Atlanty při utkání proti Miami.

Máte v těchto složitějších situacích k dispozici i mentálního kouče?

V klubu je, ale já jsem domluvený, že se obracím na vlastního mentálního kouče, se kterým už dlouhou dobu spolupracuju. Nejvíce jsme spolu komunikovali během mých prvních dvou let v NBA. Hlavně jsme se zaměřovali na zvládání rutiny, kterou si musíte pečlivě vybudovat.

Proč?

Když hrajete čtyři zápasy týdně, musíte každý den dělat stejné věci, které vás stoprocentně připraví. Rok od roku se ale požadavky mění, tělo potřebuje pokaždé něco trochu jiného.

Proměnila se díky několika povedeným zápasům vaše role v týmu?

Určitě, cítil jsem, že mě spoluhráči častěji hledají, věří mi. Říkali mi, že chtějí, abych byl agresivnější a víc střílel. Když slyšíte takovou věc od nich, trenérů i vedení, potěší vás to. Získával jsem díky tomu sebevědomí.

Krejčího hokejové srdce „Abych pravdu řekl, více sleduji play off NHL než NBA,“ zaskočil český basketbalista. „S kamarády jsem teď byl na zápasu Caroliny s Floridou. Chtěli jsme vidět i Martina Nečase a Radka Faksu, ale oba prohráli se svými týmy v sedmých zápasech,“ vyprávěl. Ve finále NHL přeje více Edmontonu, jinak držel palce Colorado Avalanche. „Ještě předtím Carolině kvůli Nečimu... Spíše teda fandím klukům,“ usmál se.

Ke komu máte v Atlantě nejblíž?

Dyson Daniels, Jalen Johnson. Tihle dva jsou fakt skvělí. Mrzí mě, že Jalen měl smolnou sezonu, pro náš tým je důležitým hráčem. Kdybychom ho měli, myslím si, že bychom se do play off dostali. Doufám, že už budeme všichni zdraví.

Panují dobré vztahy i mezi konkurenty na jednu pozici v sestavě?

Většina těch, kteří se dostanou do NBA, mají mentalitu, že musí zničit vše, co jim stojí v cestě. Ale musí se udržovat týmová morálka. Na tréninku do sebe chodíme, tím se vzájemně zlepšujeme, mimo hřiště jsme mezi sebou v pohodě. Není třeba pěstovat nějakou zákeřnost.

Zmínil jste, že v obraně jste se zhoršil. Čím se to projevuje?

V minulé sezoně jsem se soustředil především na obranu. I letos byla důležitá, ale čím více útočíte, tím více energie pak potřebujete v defenzivě. Neříkám, že jsem byl vyloženě špatný, ale myslím si, že musím před dalším ročníkem pořádně zapracovat na kondici.

Začal jste hned po sezoně?

První část přípravy jsem využil k zesílení, přibral jsem asi sedm kilo. Cítím se v tomhle ohledu lépe, což mi může pomoct i v obraně.

Jaký výhled máte se stávající smlouvou?

Musím být na soupisce první den tréninkového kempu, abych měl garantovaný zbytek roku. Pak mám ve smlouvě týmovou opci, takže se uvidí, jestli prodloužím, podepíšu nový kontrakt... Je tam spousta možností, kam se budeme moci vydat.