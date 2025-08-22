Krejčího potěšil vítězný závěr přípravy: Pro sebevědomí jedině dobře, fakt si to sedá

Že gruzínští soupeři nebudou v přípravě na EuroBasket s nikým zacházet v rukavičkách, poznal hned několikrát. Po soubojích v podkošové vřavě schytal rány do břicha, kontroloval také, jestli vydržely všechny zuby. Opora české reprezentace Vít Krejčí ale po výhře 100:87 v mixzoně hodnotil: „Věděli jsme, že takhle budou hrát.“
Vít Krejčí se podepisuje fanouškům po přípravném duelu s Gruzií v Pardubicích.

Vít Krejčí se podepisuje fanouškům po přípravném duelu s Gruzií v Pardubicích. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Důraz soků už si totiž otestoval během úterního duelu za zavřenými dveřmi v pražské Královce (103:83). „A to bylo ještě třikrát horší,“ pousmál se hráč Atlanta Hawks. „Byly to dobré testy, protože na EuroBasketu na nás budou tlačit všichni.“

Pro národní tým je navíc povzbudivé, že na závěr přípravy dvakrát zvítězil. V úvodní čtveřici duelů se svěřenci španělského stratéga Diega Ocampa výhry nedočkali – postupně podlehli španělskému A-týmu (73:87) i výběru do 23 let (75:80), Srbsku (84:113) a Turecku (65:79).

Češi před EuroBasketem porazili Gruzii. Zaskvěl se Krejčí, zaujal Svoboda

„Pro naše sebevědomí jedině dobře! Zdá se mi, že nám zápasy (s Gruzií) docela sedly. Zápas od zápasu se cítíme líp a každý už zná svoji roli,“ pochvaloval si Krejčí, jehož příspěvek v průběhu přípravného období rostl.

V Málaze začal na pěti bodech, s Mnichovem se rozloučil čtrnácti a pardubický čtvrteční večer ozdobil osmnáctibodovou show, na níž potřeboval jen osm střeleckých pokusů a stoprocentní bilanci trestných hodů (5/5).

„Máme spoustu hráčů, kteří dokážou dát koš. Proto je pro nás vždycky nejdůležitější najít tu nejlepší střelu. Je sice pravda, že moje body jdou nahoru, ale někdy mi obrana soupeře střílet nedovolí, a tak je lepší přihrát,“ přemítal v současnosti jediný Čech s kontraktem v prestižní NBA.

Vít Krejčí během přípravného duelu s Gruzií v Pardubicích.

Nadmíru spokojený byl i s mixem soupeřů, kteří český výběr před EuroBasketem otestovali: „Radši budeme hrát proti takovým soupeřům než proti nějakým slabším. A Gruzie má taky výborný tým, je v něm několik skvělých hráčů. Byla to pro nás velká generálka a já jsem rád, že jsme to zvládli.“

Při absenci klíčového rozehrávače Tomáše Satoranského, který bojuje se zdravotními lapáliemi, na něm navíc už v přípravných duelech ležela výraznější zodpovědnost. Ostatně s cílem vyzkoušet si větší roli v týmu ho v touze reprezentovat podporovali také Hawks.

Jen jeď, reprezentuj! Krejčí si má zkusit větší roli: I kluci mi říkají, ať více střílím

I proto hlouběji nedumá, jestli bude barcelonská opora na šampionátu chybět. „Myslím, že je zbytečné probírat, jestli Saty pojede, nebo ne. Víme toho stejně jako vy. Musíme se teď připravovat bez něj a neřešit to, jestli tady je nebo není,“ vysvětloval.

Jak navíc prozradil, v kabině i na hřišti zdárně pokračuje prolínání zkušené generace s tou nastupující. „Máme to tam hezké, začíná si to fakt sedat,“ culil se: „Zápas od zápasu je to lepší a rozumíme si víc.“

Nyní si dopřeje s parťáky krátký oddech a pak už vyrazí do lotyšské Rigy, kde je ve středu 27. srpna čeká od 13.45 SELČ první zápas EuroBasketu proti Portugalsku.

