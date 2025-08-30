Krejčí po Estonsku: Nehrajeme tak, jak dokážeme. Ale musíme zůstat pozitivní

Daniel Czolko
  19:15
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - V rozhovoru po prohře 75:89 s Estonskem zdůraznil: „Z tohohle turnaje si odvezeme spoustu zkušeností.“ Ačkoliv Vít Krejčí neskrýval, jak ho další nezdar českých reprezentantu na EuroBasketu bolí, snažil se hledat pozitiva. Drobnosti, od kterých se může omlazený výběr odrazit.
Vít Krejčí smečuje během zápasu s Estonskem na EuroBasketu.

Vít Krejčí smečuje během zápasu s Estonskem na EuroBasketu. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Martin Svoboda útočí v utkání proti Estonsku.
Martin Peterka pod estonským košem
Vít Krejčí v utkání proti Estonsku
Vít Krejčí a jeho trestný hod v utkání proti Estonsku
12 fotografií

„Nevěšel bych hlavu. Myslím si, že by všichni měli zůstat pozitivní a něco si z těchto zápasů odnést. O to jde. Abychom se z toho všichni poučili,“ apeloval.

Sám se musel otřepával po nepovedeném zápase s Tureckem, tentokrát dal 10 bodů, poprvé od druhé čtvrtiny s Portugalskem se trefil zpoza trojkového oblouku.

Říkal jste si, že by to mohl být zlom?
Doufal jsem. Ale i když mi trojky nepadají, tak většina je buď krátká, nebo dlouhá. Nepřijde mi, že by lítaly nějak doleva, doprava. Jsem pořád sebevědomý ve střelbě. Když ale nějaká padne, samozřejmě se cítím líp.

Estonské nadšení smetlo utrápené Čechy. Reprezentanti se na ME z krize nedostali

Co jste ale prožíval, když jste prohrávali o 29 bodů?
Jakmile se takový tým jednou dostane do rytmu, už je těžké se vrátit. Navíc byla plná hala, hnali je skvělí fanoušci. Jsem ale pyšný na tým, že jsem se na konci nevzdali a dokázali jsme dále bojovat. Myslím si, že to je pro nás důležité. Máme se soustředit na to, že jsme to nevzdali a od toho se odpíchnout.

Estonci neměli za první poločas jedinou ztrátu, zato vy hned deset. Čím to?
Je to součást našeho vývoje. I já se mám pořád co učit. Každý z nás se musí podívat na video a říct si, jaké ty ztráty byly. Samozřejmě některé bereme jako odraz jejich agresivní hry, ale jsou i ty zbytečné, na půli hřiště. Musíme se takovým situacím vyvarovat, protože přesně tyto momenty rozhodují.

Vít Krejčí a jeho trestný hod v utkání proti Estonsku

Měnili jste něco po poločase?
Spoustu taktiky, ale hlavně to bylo o nás. Taktika byla docela vedlejší, Estonci byli agresivnější než my. V takovém zápase, kdy máte plnou halu, je těžké se dostat zpátky. Do utkání musíme vstupovat lépe a musíme se přizpůsobovat. Každý zápas se hraje s jinou fyzičností, hranice faulu je pokaždé jiná.

Co jste říkal atmosféře?
Byla naprosto neuvěřitelná. Když fanoušci řvali Eesti, Eesti, občas mi to připadalo jako Češi, Češi. Je vidět, že se basketbal v Estonsku taky hodně posouvá. Nějakou roli fanoušci hráli, ale rozhodně by nás neměli ovlivňovat. A to je zase další zkušenost, kterou si odsud můžeme vzít.

Němci znovu pokořili stovku bodů, odnesla to Litva. Schröder si stěžoval na rasismus

V jakém rozpoložení půjdete do posledních dvou zápasů?
Stejně jako do těch ostatních. Všichni se chceme zlepšovat, od toho tady jsme. Vůbec nevidím důvod, proč teď věšet hlavy. Musíme se zase připravit a do dalšího zápasu jít na sto procent.

Přesto se musí tři porážky nějak projevit.
Jistě, na výkonech mi extrémně záleží. Moc jsem se těšil, takže mě mrzí, že nehrajeme tak, jak si myslím, že můžeme hrát. Ale jak jsem řekl na začátku, je to skvělá možnost pro všechny se posunout dál. Věřím, že do týmu dostaneme kontinuitu a bude se to jenom lepšit. Za dva dny máme další zápas, pak ještě jeden. Takže vůbec bych nevešel hlavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Karviná - Teplice 4:1, proti svému bývalému týmu řádil Gning, byl u tří gólů

Dva góly sám vstřelil, jeden připravil. Senegalský útočník Abdallah Gning řídil v 7. kole vítězství Karviné nad Teplicemi, kde do léta působil. Při vítězství 4:1 se za domácí prosadili také Alexandr...

30. srpna 2025  16:25,  aktualizováno  19:30

ONLINE: Sparta hraje další zápas Ligy mistrů, se Storhamarem překvapivě ztrácí

Sledujeme online

Jen se dohrálo první kolo, základní fáze hokejové Liga mistrů spěšně pokračuje dál. Podruhé do akce jde také Sparta, která se po vítězství v Klagenfurtu (4:1) přesunula do Norska a v průběhu...

30. srpna 2025  17:50,  aktualizováno  19:25

Pardubice - Bohemians 1:1, domácí sahali po první výhře, radost jim sebral Kadlec

Pardubičtí fotbalisté měli v 7. kole Chance Ligy první vítězství na dosah. Po gólu Vojtěcha Patráka rychle vedli, v závěru jim ale radost zkazil hostující Adam Kadlec. Domácí tak zůstávají se dvěma...

30. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:21

Krejčí po Estonsku: Nehrajeme tak, jak dokážeme. Ale musíme zůstat pozitivní

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku V rozhovoru po prohře 75:89 s Estonskem zdůraznil: „Z tohohle turnaje si odvezeme spoustu zkušeností.“ Ačkoliv Vít Krejčí neskrýval, jak ho další nezdar českých reprezentantu na EuroBasketu bolí,...

30. srpna 2025  19:15

Fotbalové přestupy ONLINE: Woltemade je v Newcastlu. Slavia má posilu do ofenzivy

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

29. srpna 2025  19:48,  aktualizováno  30.8 19:09

ONLINE: Ml. Boleslav - Slavia, v základu Chytil i Moses. Zafeiris opět na lavičce

Sledujeme online

Dozvěděli se osmičku soupeřů, se kterými se utkají v hvězdné Champions League. Teď ale musejí slávističtí fotbalisté před reprezentační pauzou zabrat v lize. Sedmé kolo hrají v Mladé Boleslavi, která...

30. srpna 2025  19:09

Velká cena Nizozemska formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Po téměř měsíční pauze se vrací šampionát formule 1. Velká cena Nizozemska na okruhu Zandvoort se koná od 29. do 31. srpna 2025. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete...

30. srpna 2025  19:06

Dukla - Hr. Králové 1:1, Fokam srovnal a mohl rozhodnout, za hosty pálil Van Buren

Aktualizujeme

Hradečtí fotbalisté v Praze na Julisce po trefě Micka Van Burena dlouho vedli, nakonec jsou však rádi za remízu. Střídající domácí útočník Jacques Fokam ve druhém poločase srovnal a vzápětí...

30. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:02

Slovácko - Jablonec 0:2, hosté slaví po gólech obránců. A úspěšná série pokračuje

Aktualizujeme

Fotbalový Jablonec potvrdil vynikající vstup do sezony i v Uherském Hradišti a po vítězství 2:0 nad Slováckem je v neúplné tabulce těsně za vedoucí Spartou. Utkání 7. kola, které je poslední před...

30. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  18:59

Slavia získala Chama, kterého chtěla už loni. Jsem fanouškem Trpišovského, říká

Loni dal Slavii košem. „Vybral si jiný klub. Takový je fotbal,“ vysvětloval šéf Jaroslav Tvrdík fanouškům. Téměř přesně po roce ovšem ofenzivní fotbalista Muhammed Cham do Edenu skutečně přišel....

30. srpna 2025  18:33

Philipsen podruhé! Triumf v Zaragoze urval i přes slabší podporu, těsně podél bariéry

Tentokrát Jasper Philipsen ani neměl typickou pomoc týmového vláčku, který by jej vyslal dopředu kousek před cílovou linií. Belgický sprinter z Alpecinu si ale poradil. Na poslední chvíli se v osmém...

30. srpna 2025  13:45,  aktualizováno  18:32

Dakarský král Macík v Mostě uzavíral startovní pole, Doubek slaví stříbro

V písku velmistr, na asfaltu učedník. Dvojnásobný dakarský šampion Martin Macík při své první zkušenosti s evropským šampionátem tahačů zatím vymetá chvost startovního pole, byť statečně. Čeští...

30. srpna 2025  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.