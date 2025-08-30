Krejčí po Estonsku: Nehrajeme tak, jak dokážeme. Ale musíme zůstat pozitivní

„Nevěšel bych hlavu. Myslím si, že by všichni měli zůstat pozitivní a něco si z těchto zápasů odnést. O to jde. Abychom se z toho všichni poučili,“ apeloval.
Sám se musel otřepával po nepovedeném zápase s Tureckem, tentokrát dal 10 bodů, poprvé od druhé čtvrtiny s Portugalskem se trefil zpoza trojkového oblouku.
Říkal jste si, že by to mohl být zlom?
Doufal jsem. Ale i když mi trojky nepadají, tak většina je buď krátká, nebo dlouhá. Nepřijde mi, že by lítaly nějak doleva, doprava. Jsem pořád sebevědomý ve střelbě. Když ale nějaká padne, samozřejmě se cítím líp.
Co jste ale prožíval, když jste prohrávali o 29 bodů?
Jakmile se takový tým jednou dostane do rytmu, už je těžké se vrátit. Navíc byla plná hala, hnali je skvělí fanoušci. Jsem ale pyšný na tým, že jsem se na konci nevzdali a dokázali jsme dále bojovat. Myslím si, že to je pro nás důležité. Máme se soustředit na to, že jsme to nevzdali a od toho se odpíchnout.
Estonci neměli za první poločas jedinou ztrátu, zato vy hned deset. Čím to?
Je to součást našeho vývoje. I já se mám pořád co učit. Každý z nás se musí podívat na video a říct si, jaké ty ztráty byly. Samozřejmě některé bereme jako odraz jejich agresivní hry, ale jsou i ty zbytečné, na půli hřiště. Musíme se takovým situacím vyvarovat, protože přesně tyto momenty rozhodují.
Měnili jste něco po poločase?
Spoustu taktiky, ale hlavně to bylo o nás. Taktika byla docela vedlejší, Estonci byli agresivnější než my. V takovém zápase, kdy máte plnou halu, je těžké se dostat zpátky. Do utkání musíme vstupovat lépe a musíme se přizpůsobovat. Každý zápas se hraje s jinou fyzičností, hranice faulu je pokaždé jiná.
Co jste říkal atmosféře?
Byla naprosto neuvěřitelná. Když fanoušci řvali Eesti, Eesti, občas mi to připadalo jako Češi, Češi. Je vidět, že se basketbal v Estonsku taky hodně posouvá. Nějakou roli fanoušci hráli, ale rozhodně by nás neměli ovlivňovat. A to je zase další zkušenost, kterou si odsud můžeme vzít.
V jakém rozpoložení půjdete do posledních dvou zápasů?
Stejně jako do těch ostatních. Všichni se chceme zlepšovat, od toho tady jsme. Vůbec nevidím důvod, proč teď věšet hlavy. Musíme se zase připravit a do dalšího zápasu jít na sto procent.
Přesto se musí tři porážky nějak projevit.
Jistě, na výkonech mi extrémně záleží. Moc jsem se těšil, takže mě mrzí, že nehrajeme tak, jak si myslím, že můžeme hrát. Ale jak jsem řekl na začátku, je to skvělá možnost pro všechny se posunout dál. Věřím, že do týmu dostaneme kontinuitu a bude se to jenom lepšit. Za dva dny máme další zápas, pak ještě jeden. Takže vůbec bych nevešel hlavu.