I o těžké střele Krejčí věděl: Spadne mi tam. Trenér vyzdvihl jeho přístup

  11:15
Kouč Quin Snyder měl na tiskové konferenci jasno: „Tohle mu nejde nepřát!“ Dříč Vít Krejčí prožil v NBA snový večer, během kterého nastřílel pro český basketbal rekordních 28 bodů. A pomohl tak Atlanta Hawks k výhře v těsném duelu nad LA Clippers (105:102).
foto: AP

Skvěle navázal na 17bodové představení proti Lakers, z něhož odcházeli Hawks také jako vítězové.

Trenér Snyder ale zdůrazňoval: „Líbila se mi jeho práce v obraně, jak se ponořil do zápasu. To beru jako nejdůležitější věc, protože se klidně může stát, že v dalším zápase mu ty střely nepadnou.“

Střelecká štěstěna ale byla během pondělního večera v moderním Intuit Dome na Krejčího straně.

Krejčí řádil z trojky. Překonal český bodový rekord v NBA a dovedl Atlantu k triumfu

Sebevědomí si nastartoval dvěma tříbodovými střelami z rohů, kde mu Clippers dopřáli velké množství prostoru. A z volných pozic pak zamířil ještě ve třetím a čtvrtém případě. Ten už donutil Tyronna Luea, kouče Clippers, k time outu.

Trojka číslo pět?

Atlanta rychle přecházela do útoku, míč dostal Krejčí těsně před obloukem, nerozmýšlel se a poslal míč na koš. Celá lavička Hawks v ten moment stála, neboť tušila, že v takové fazoně se český basketbalista zkrátka trefí.

Vůbec nevadilo, že se k němu rychle blížil Derrick Jones, který Krejčího posléze neubránil ani u šesté úspěšné střely z dálky. Je až s podivem, že zkušený losangeleský tým nepřistupoval k rozjetému sniperovi důrazněji.

Vždyť John Collins ho u sedmé trojky jen stínoval.

Osmý zdárný pokus, který nakonec zajistil Hawks vítězství, dostal strakonický rodák do koše s pomocí desky. „Věděl jsem, že mi tam spadne. Na sto procent!“ culil se v kabině po dotazu amerického novináře Tomera Azarlyho.

Sám ale tušil, že takto složitá střela neskončí v obroučce každý den.

Nicméně tento večer mu patřil.

Udělal z něj nového českého rekordmana.

Z trůnu sesadil Tomáše Satoranského, který v dresu Chicago Bulls nastřílel 27 bodů právě Atlantě.

Jiří Welsch, současný reprezentační manažer, zažil nejlepší večer v NBA během utkání Boston Celtics proti Golden State Warriors, kterým dal 24 bodů.

Vůbec první Čech v prestižní basketbalové soutěži Jiří Zídek si maximum vytvořil hned ve druhém zápase, když Charlotte Hornets pomohl k vítězství nad Philadelphia 76ers 21 body.

Jan Veselý nastřílel nejvíce 16 bodů ve službách Washington Wizards proti Charlotte Bobcats.

A nyní český basketbal pořádně zviditelnil Krejčí.

11. listopadu 2025  10:54,  aktualizováno  11:21

