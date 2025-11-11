I o těžké střele Krejčí věděl: Spadne mi tam. Trenér vyzdvihl jeho přístup

Skvěle navázal na 17bodové představení proti Lakers, z něhož odcházeli Hawks také jako vítězové.
Trenér Snyder ale zdůrazňoval: „Líbila se mi jeho práce v obraně, jak se ponořil do zápasu. To beru jako nejdůležitější věc, protože se klidně může stát, že v dalším zápase mu ty střely nepadnou.“
Střelecká štěstěna ale byla během pondělního večera v moderním Intuit Dome na Krejčího straně.
Krejčí řádil z trojky. Překonal český bodový rekord v NBA a dovedl Atlantu k triumfu
Sebevědomí si nastartoval dvěma tříbodovými střelami z rohů, kde mu Clippers dopřáli velké množství prostoru. A z volných pozic pak zamířil ještě ve třetím a čtvrtém případě. Ten už donutil Tyronna Luea, kouče Clippers, k time outu.
Trojka číslo pět?
Atlanta rychle přecházela do útoku, míč dostal Krejčí těsně před obloukem, nerozmýšlel se a poslal míč na koš. Celá lavička Hawks v ten moment stála, neboť tušila, že v takové fazoně se český basketbalista zkrátka trefí.
Vůbec nevadilo, že se k němu rychle blížil Derrick Jones, který Krejčího posléze neubránil ani u šesté úspěšné střely z dálky. Je až s podivem, že zkušený losangeleský tým nepřistupoval k rozjetému sniperovi důrazněji.
Vždyť John Collins ho u sedmé trojky jen stínoval.
Osmý zdárný pokus, který nakonec zajistil Hawks vítězství, dostal strakonický rodák do koše s pomocí desky. „Věděl jsem, že mi tam spadne. Na sto procent!“ culil se v kabině po dotazu amerického novináře Tomera Azarlyho.
Sám ale tušil, že takto složitá střela neskončí v obroučce každý den.
Nicméně tento večer mu patřil.
Udělal z něj nového českého rekordmana.
Z trůnu sesadil Tomáše Satoranského, který v dresu Chicago Bulls nastřílel 27 bodů právě Atlantě.
Jiří Welsch, současný reprezentační manažer, zažil nejlepší večer v NBA během utkání Boston Celtics proti Golden State Warriors, kterým dal 24 bodů.
Vůbec první Čech v prestižní basketbalové soutěži Jiří Zídek si maximum vytvořil hned ve druhém zápase, když Charlotte Hornets pomohl k vítězství nad Philadelphia 76ers 21 body.
Jan Veselý nastřílel nejvíce 16 bodů ve službách Washington Wizards proti Charlotte Bobcats.
A nyní český basketbal pořádně zviditelnil Krejčí.