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Děti hltaly každou radu. Krejčí v Písku ukázal, jak trénují hráči NBA

Pavel Kortus
  15:25
Hltali každý jeho pohyb. Oči jim zářily, když si mohli se svým idolem dát přihrávku, zkusit střelbu. Talentovaní basketbalisté si v Písku užili výjimečné chvíle. Na kempu jediného českého basketbalisty v NBA Víta Krejčího si zkusili celodenní trénink s rodákem ze Strakonic, který se právě z Písku dostal až do nejslavnější soutěže na světě.

Zhruba pětadvacet mladíků trénovalo nejrůznější individuální činnosti, technické dovednosti, střelbu či hru čtyři na čtyři. A to vše s individuální péčí 26letého Krejčího.

„Chtěli jsme ukázat, jak pracují a co dělají profesionálové. Teď už je na nich, aby to nedělali jenom jeden den, ale inspirovali se a opakovali to sami. Je tady několik talentů, kteří to mohou dotáhnout daleko,“ všiml si rozehrávač Portlandu.

Vít Krejčí na kempu v Písku individuálně pracuje s mladým basketbalistou.
Vít Krejčí mluví k talentovaným basketbalistům na kempu v Písku.
Trenér Zeph Moore s Vítem Krejčím sledují talenty na kempu v Písku.
Vít Krejčí vysvětluje mladým nadějím na kempu v Písku nové basketbalové prvky.
16 fotografií

Basketbalisté mezi dvanácti a sedmnácti lety byli nadšení. S Krejčím se představil i jeho dlouholetý americký kouč Zeph Moore a další kouč ze zámoří.

„Doufám, že si to všichni užili. Je vidět, že se chtějí učit a snad si to přenesou i do sezony. Naším hlavním cílem je, aby si každý dosáhl svého stropu. Pro někoho je to druhá liga, pro někoho NBL, pro někoho NBA,“ uvažoval.

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Do Písku se sjeli hlavně hráči z domácího klubu sršňů či z jiných částí Jihočeského kraje. Dorazili ale i zájemci z dalších koutů republiky. „Bylo to skvělé. Bavilo mě, jak s námi trénoval Vítek Krejčí i americký trenér. Zkusili jsme si zase něco jiného než normálně. Nejvíc mě bavila střelba a Vítek je v tom skvělý. Je to můj vzor,“ zářil jedenáctiletý Tobiáš Miloš z Děčína.

Přijel i se svým americkým koučem

V závěru ukázal Krejčí s Moorem zhruba dvacetiminutový trénink, na jehož konci už byl 203 centimetrů vysoký basketbalista značně unavený. „Mám toho dost, to je pravda,“ vydýchával.

„Celý den byl náročný. Jeli jsme od rána skoro nonstop. Předtím jsem čtyři dny v kuse trénoval třikrát denně. Bylo toho dost, ale nabíjí mě energií, když za sebou necháme nějakou stopu. Věřím, že si z toho kluci něco vzali.“

České talenty chtěl naučit i detaily, které poznal až v zámoří. „Hodně jsme trénovali techniku střelby. Učili jsme je jednoduché cviky, které dělají hráči NBA každý den. Zkoušeli jsme pohyby, které se v Čechách moc nedělají. A čím dřív s nimi začnou, tím lépe. Já je poznal až ve dvaceti, když jsem začal spolupracovat se Zephem, ale už se to učí dost těžko. Někteří mladší to v sobě už mají a mohou to zdokonalovat,“ odhadl.

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Krejčí kempy pro mládež opakuje již několik let. Vnímá to jako správný krok a sám zažil v dětství, jak moc ho naplňovaly podobné akce. „Do Písku jsem jezdil na Power One a Crossover, kde byli Američani. Je to takové cool, dávalo mi to motivaci. My jsme klukům ukázali i dva americké trenéry, což pro ně musí být skvělé. Snad o to víc vnímali a líbilo se jim to,“ naznačil.

V pátek se dětem při podobném programu věnoval v Praze. Návrat do Písku je pro něj vítaný.

„Pro mě je to úplně nejlepší. Vídám tady známé tváře kluků, kteří jezdí každý rok. Sleduji i jejich posun a to mám na basketbalu nejradši. Věřím, že to bude tradice, která v Písku zůstane,“ zadoufal.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Žižkov vs. ProstějovFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Žižkov vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
31. 7. 17:00
  • 1.91
  • 3.50
  • 3.63
Hlubina vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 1. kolo - 31. 7. 2026:Hlubina vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
31. 7. 17:30
  • 2.30
  • 3.39
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Karviná vs. VlašimFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Karviná vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 1.69
  • 3.83
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Kladno vs. Ostrava BFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Kladno vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 2.73
  • 3.25
  • 2.44
Příbram vs. OpavaFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Příbram vs. Opava //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 2.28
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Frýdek-Místek vs. HraniceFotbal - 1. kolo - 31. 7. 2026:Frýdek-Místek vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 1.33
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  • 6.77
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