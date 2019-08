První koš, diváci na nohou. O nominaci na MS ale nepřemýšlím, říká Krejčí

Ne, že by o jeho spoluhráče žádný z fanoušků neprojevil zájem. Vždyť na nejblyštivější hvězdu českého výběru – Tomáše Satoranského – vyčkávali příznivci ještě několik desítek minut po výhře nad Polskem (81:76).

Ulovený snímek nebo podpis reprezentačního zelenáče byl ale lehce speciální. Vždyť Krejčí se ve druhém přípravném duelu na pražské Královce poprvé prosadil v seniorské reprezentaci. A navíc výstavní střelou za tři body!

„Jsem moc rád, že se mi to povedlo právě před domácími fanoušky,“ rozplýval se Krejčí. „Publikum to zvedlo ze sedadel. To je přesně pocit, proč basketbal tolik miluju.“

Premiérový koš mezi dospělými nadějnému rozehrávači okamžitě dodal sebevědomí. Poté se Krejčí snažil střílet výrazně častěji, neztratil se ani při obranných úkolech. „Snažím se hrát nejlepší basketbal, který dovedu,“ líčil.

Už ve 14 letech se usměvavý chlapec vydal z Písku do španělské Zaragozy. A přes mládežnické týmy se propracoval až k profesionální smlouvě. Tu s letos čtvrtým týmem španělské nejvyšší soutěže podepsal v červnu.

Na mužský basketbal si ale Krejčí zvyká pozvolna. A platí to v klubu i reprezentaci. „Nejdříve potřebuji nabrat minuty na palubovce,“ uvědomuje si.

V Zaragoze pravidelně trénuje s prvním mužstvem. V reprezentaci se zase přiučuje od Satoranského, jenž nastupuje na stejné pozici.

„Inspiruji se od něj. Na tréninku se ho snažím hodně bránit, odkoukávat věci. Je to neuvěřitelné,“ přidává na adresu české hvězdy, jež v nadcházející sezoně bude hájit barvy Chicago Bulls v NBA.

Z jednoho z největších tuzemských basketbalových talentů srší obrovská euforie. Žádná stopa po únavě. A to i přesto, že se na konci července vrátil z mistrovství Evropy juniorů.

V roli hlavního tahouna Krejčí na šampionátu dotáhl Čechy k druhému místu a postupu ze skupiny B mezi elitu. Sám byl poté vybrán do nejlepší pětky turnaje. „Přechod na mužský basket, který je úplně jiný, proběhl dobře. Teď se cítím skvěle,“ hlásí.

Povedenými výkony v přípravě si Krejčí může zajistit finální místo ve 12členné nominaci pro světový šampionát v Číně. Myšlenky k blížícímu se vrcholu ale neupíná. „S nikým jsem se o tom zatím nebavil. Nemyslím na to. Snažím se hrát nejlepší basketbal. Prostě za sebe nechám mluvit svou hru,“ uzavírá.