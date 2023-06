Na pokusy nebyl čas. Krejčí o strádání, letním drilu a politice v NBA

Není divu, vždyť v zámoří si hrací plochy zase tolik neužil. Aspoň tedy v ostrém tempu nikoliv. Velká česká naděje prožila bídnou sezonu. Po přesunu do Atlanty a nevydařeném EuroBasketu doufal písecký odchovanec ve výraznější pozici, jenže ouha.

Ani jeden start v základní pětce, pouhých 165 odehraných minut, jen 36 nastřílených bodů.

Ze smlouvy mu zbývá poslední rok. Pokud by Hawks zaujal, mohou uplatnit opci a Krejčího si pojistit na delší čas. To by se však musel v klubové hierarchii prosadit výš, aby se na něj nezapomnělo. „Zpráva je jasná. Makat a neřešit, co se děje okolo. Jakmile přijde šance, musíte ji využít,“ plánuje.

Mluvili s vámi aspoň trenéři o tom, proč nehrajete?

Jenže ani oni občas nevědí, co se stane. Víte, součástí NBA je i spousta politiky. Snažil jsem se na to nemyslet a jít den po dni.

Vzal jste si ze sezony aspoň něco pozitivního?

Měl jsem hodně individuálních tréninků. Jelikož jsem nehrál, mohl jsem o to víc dřít, ač se třeba věci nevyvíjely podle plánu. Myslím, že jsem se během sezony dost posunul. Teď na tom potřebuju zapracovat, i proto pořádám v Česku tyhle tréninkové zápasy. Byl to náročný rok, naučil jsem se být trpělivý.

Vít Krejčí na tréninku v Praze.

Třeba vám pomůže nový kouč, Quin Snyder má v NBA velice dobré jméno.

Myslím, že hra se pod ním hodně změní. Jeho styl basketu se ke mně hodí víc. Přišel měsíc a půl před koncem sezony, takže nebyl čas na nějaké velké pokusy. Cením si, že mě aspoň do jednoho zápasu poslal. Uvidíme, jak zvládnu Summer League (přípravný turnaj pro mladé hráče). Věřím, že v zámoří ještě něco předvedu a to nejlepší teprve přijde.

Konkurenci na pozici rozehrávače máte v Atlantě velkou. Trae Young patří mezi hvězdy ligy, Dejounte Murray je rovněž skvělým tvůrcem.

Trae je individuálně neuvěřitelný. Trenér Snyder pomůže i jemu, protože chce hrát rychle. A Trae, to je nejrychlejší basketbalista v lize. Rozhodně! Jen bránit ho na tréninku byla skvělá zkušenost.

U obou zmíněných hráčů se ale v médiích spekuluje o výměnách. Zaznamenal jste?

Ano, ale tohle je v NBA normální. A právě to je jedním z důvodů, proč se nesoustředím na to, co bude. Jeden den mohou vytrejdovat Younga, druhý Murrayho. A pak zase třeba vyhodí trenéra. V téhle soutěži se děje tolik věcí, že je vážně lepší na to nemyslet.

Pořád platí, že Hawks chtějí vítězit a žádnou výraznější přestavbu nechystají?

Určitě. V play off jsme v prvním kole proti Bostonu předvedli docela slušný výkon, byť v základní části jsme prohráli spoustu utkání, která jsme mohli zvládnout a skončit v konferenci třeba pátí.

V Oklahoma City Thunder, kde jste hrával předtím, bývaly výhry vzácností.

Dávali si záležet na rozvoji hráčů, koukali víc dopředu. Atlanta se chce dostat nahoru co nejdřív.

Vyhovuje vám život ve sportovně živější Atlantě?

Jo, byl jsem se podívat na univerzitní lize i na Atlanta United. Ti hrají fotbal, ten evropský. (usmívá se) Je to rozhodně jiné než v Oklahoma City. Atlanta mi přijde větší, dá se tam dělat víc věcí. A po sezoně jsem měl i celkem dost času něco vymýšlet a podnikat.

Máte mé uznání, že jste se na tamním rušném letišti zatím neztratil...

Když jsem létal z Oklahomy, mezipřistání bývalo vždycky v Atlantě, takže ho znám. Dá se na to zvyknout.

Stíhal jste během přesunu do Česka sledovat i finálovou sérii mezi Denverem a Miami?

Trošku mě mrzí, že jsem toho právě kvůli tomu moc neviděl. Ale finále to bylo skvělé. Přál jsem úspěch oběma týmům, zaslouží si ho. Denver byl nejlepší celou sezonu. Podle mě je pro NBA dobré, že se dostaly do finále dva týmy z menších trhů.

Přiznávám, že mě překvapilo, jak velkou mělo sledovanost.

Praví fanoušci takové finále ocení. Jasně, třeba Nikola Jokič, který Denver dovedl k titulu, je hvězda, ale obě mužstva hrají týmový basket. Podívejte na Miami, vždyť mají asi sedm nedraftovaných hráčů!

A vy jste přes ně přešli v play in turnaji, málem jste je o vyřazovací boje a cestu do finále připravili, kdyby jim trochu komplikovaný systém NBA nenahrával.

Naopak, vlastně jsme je tam dostali! (směje se) Doufám, že příští rok tam budeme my, ne že jen takhle porazíme v jednom zápase finalisty.