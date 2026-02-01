Krejčí se v NBA stěhuje. Výměna ho posílá z Atlanty do Portlandu

Autor:
Aktualizujeme   18:48aktualizováno  18:55
Jediný český basketbalista ve slavné NBA mění působiště. Vít Krejčí se stal součástí výměny mezi Atlanta Hawks a Portland Trail Blazers. Zprávu přinesl renomovaný novinář Shams Charania z ESPN.
Vít Krejčí z Atlanty v utkání proti Denveru.

Vít Krejčí z Atlanty v utkání proti Denveru. | foto: Reuters

Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks zakončuje na koš Houston Rockets, o blok se...
Reed Sheppard (15) z Houston Rockets a Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks se...
Cedric Coward se snaží najet přes Víta Krejčího do koše.
Vít Krejčí se snaží zablokovat střelu Vince Williamse Juniora.
32 fotografií

Opačným směrem putují devětadvacetiletý pivot Duop Reath a dvojice výběrů ve druhých kolech draftu (2027, 2030).

Pětadvacetiletý český reprezentant v aktuální sezoně NBA drží slušné střelecké statistiky: v průměru zapisoval 9 bodů a 2,2 úspěšných trojek na zápas. Za Hawks naskočil v probíhajícím ročníku do 46 zápasů, osmkrát se objevil v základní pětce.

V listopadu také vylepšil český střelecký rekord v nejslavnější basketbalové lize světa, když LA Clippers nasázel 28 bodů.

Připravujeme podrobnosti...

