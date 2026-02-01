Krejčí se v NBA stěhuje. Výměna ho posílá z Atlanty do Portlandu

Opačným směrem putují devětadvacetiletý pivot Duop Reath a dvojice výběrů ve druhých kolech draftu (2027, 2030).
Pětadvacetiletý český reprezentant v aktuální sezoně NBA drží slušné střelecké statistiky: v průměru zapisoval 9 bodů a 2,2 úspěšných trojek na zápas. Za Hawks naskočil v probíhajícím ročníku do 46 zápasů, osmkrát se objevil v základní pětce.
V listopadu také vylepšil český střelecký rekord v nejslavnější basketbalové lize světa, když LA Clippers nasázel 28 bodů.
Připravujeme podrobnosti...