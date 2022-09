Emiráty, místo prvního boje. Krejčího cesta po NBA nabrala nečekaný směr

„Nějaké zklamání tam určitě je, na druhou stranu se na tuhle novou výzvu těším. Jsem rád, že jsem dostal možnost se přidat k tak kvalitnímu týmu a rozhodně se budu snažit využít tu šanci naplno,“ sdělil Krejčí ČTK prostřednictvím agentury PPGSport/Octagon Basketball, která jej zastupuje.

Oklahoma City získalo Krejčího v listopadu 2020 při draftu, na kterém si hráče formálně vybral ve druhém kole na celkové 37. pozici Washington.

Celkově Krejčí, který na začátku září reprezentoval na EuroBasketu, odehrál za Thunder v NBA 30 zápasů s průměrem 6,2 bodu, 3,4 doskoku a 1,9 asistence. Očekává, že si jej Atlanta vybrala kvůli stejným přednostem jako Oklahoma City. „Myslím, že budu moct nabídnout to podobné, co v Oklahomě. Hodně energie, obranu a střelbu. To jsou hlavní věci, na které se soustředím, a myslím, že to bude to, co po mě budou chtít v Atlantě,“ podotkl.

Na svém postu má konkurenci i ve hvězdném Traem Youngovi, od kterého by rád co nejvíce pochytil. „Myslím, že se tým točí hlavně kolem něho. Je to skvělý rozehrávač, skvělý střelec a má skvělou nahrávku. Už se těším, že budu mít šanci se učit od takového frajera. Věřím, že mi to pomůže a posune mě to dál,“ prohlásil Krejčí.

Hvězdami jsou však v ambiciózním týmu i další Krejčího sokové, Dejounte Murray či srbský kanonýr Bogdan Bogdanovič. Výrazné jméno v NBA už mají i bratři Justin a Aaron Holidayové.

První kontakt s koučem Hawks Natem McMillanem teprve na Krejčího čeká. „Stalo se to včera, takže jsem ještě neměl čas s nikým mluvit. Samozřejmě jsem mluvil s manažerem. Dneska už se stěhuju do Atlanty, takže s nimi budou moct promluvit večer,“ uvedl Krejčí.

Hawks čeká příprava okořeněná pobytem v Abú Zabí, kde sehrají ve čtvrtek 6. října a o dva dny později přípravné zápasy s Milwaukee Bucks. „V pátek odlétáme. I proto bylo všechno narychlo a hned letím do Atlanty. Každopádně jsem natěšený, až poznám kluky a dáme se do práce,“ dodal Krejčí.