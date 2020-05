Brňané mají posilu, ulovili nejlepšího obránce basketbalové ligy

Basket

Dalších 24 fotografií v galerii Viktor Půlpán na tréninku české basketbalové reprezentace | foto: David Šváb

dnes 17:49

První polovinu uplynulé sezony by basketbalisté mmcité1 Brno nejraději vymazali z databází; bilance tří výher a 19 porážek je srazila na poslední místo po základní části Kooperativa NBL. Reagovali však pěti výhrami z pěti kol ve skupině A2, v neukončené soutěži jim tedy patřila desátá příčka a tedy pozice do předkola play off. Od toho by se v Brně chtěli odrazit.

Velkou posilou, která jim k tomu má pomoct, je reprezentační rozehrávač Viktor Půlpán. Pod Špilberk přišel s vizitkou dvojnásobného nejlepšího obránce ligy z Pardubic a podepsal smlouvu na tři roky. V nejvyšší soutěži loni patřil k nejvytíženějším hráčům s průměrem 31,5 minut na zápas a dával průměrně 10,4 bodu, 6,2 asistence a 4,2 doskoku na utkání. Za sebou má třiadvacetiletý Půlpán sedm ligových sezon a starty ve všech reprezentačních kategoriích. „Viktor patří do skvělé generace hráčů. Víme, co od sebe můžeme očekávat, a věřím, že jsme udělali našim fanouškům velkou radost,“ řekl brněnský trenér Lubomír Růžička. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii I Půlpánův budoucí spoluhráč Radek Farský se na spolupráci těší. „První přihrávkou vyhledává volné střelce. Doufám, že nás bude ‚krmit‘ nahrávkami a rozšíří nám to řady skórujících hráčů,“ řekl Farský. Věří, že povedený závěr minulé sezony je v brněnských silách zopakovat, zejména když se mluví o dalším posilování rozpočtu a kádru klubu. „Zjistili jsme, jak se dá hrát. Jádro týmu zůstalo a pro nás tak bude snadnější navazovat na to, co fungovalo,“ doufá. Do Brna se před Viktorem přesunula jeho starší sestra Aneta Půlpánová, donedávna hrající manažerka ligového Teamstore Brno.