Pardubický Půlpán: Snad se brzy dáme do kupy a budeme hrát všichni

„Myslím, že šance na srovnání skóre nebo i na vítězství rozhodně byla. Kamča (pivot Kamil Švrdlík) tam měl dobrou střelu...“ přemítal Půlpán. „Bohužel mu nepadla, štěstíčko se trochu přiklonilo na stranu USK a pro nás to skončilo porážkou,“ litoval 23letý basketbalista.

První čtvrtka remízová, poločas rovněž, žádný z týmů soupeři během utkání neutekl o víc než sedm bodů. Mohlo to být z vašeho pohledu ještě vyrovnanější?

Asi ani ne. Pořád se to tahalo bod-bod. Kdyby se nám povedlo o pár odskočit, třeba bychom se bývali trošku uklidnili. Když to je takhle, rozhoduje, komu to tam v klíčový moment víc padá. A my tentokrát byli tým, který v tom měl smůlu.

Čím vám USK tropil největší problémy?

Asi útočným doskokem, ten jsme si hlavně v první půlce nepohlídali. Ve druhé už to sice bylo lepší, ale tohle bych každopádně vypíchl.

Asi to je dost složité, když máte vinou marodky na palubovce jen dva typické pivoty, Kamila Švrdlíka s Prokopem Slaninou...

Jo, oni už toho taky museli mít plný kecky, hráli celý zápas. Zranění se nám teď vůbec nevyhýbají, je to pořád něco... Ale za chvíli bude „reprepauza“, tak doufám, že se dáme do kupy. Že zase na hřišti budeme všichni a budeme moci hrát v širší rotaci než proti USK.

Jak moc vaše vyhlídky v utkání s USK zhoršil úraz kotníku, který si už v úvodním poločase přivodil křídelník David Škranc?

Škrancík je taky jeden z vyšších hráčů, kteří mohou doskakovat pod košem, byla to pro nás další rána. Přesto jsme se s tím myslím popasovali docela dobře. Jenže ty síly na konci zápasu vám pak zkrátka chybějí.

Před zápasem nebylo jasné, zda vy, Ozren Pavlovič a právě David Škranc budete schopni nastoupit. Kdy se definitivně rozhodlo o tom, že to půjde?

Já měl výron kotníku, dva týdny jsem vůbec nic nedělal. Ve čtvrtek jsem trénoval lehce, v pátek už naplno. Cítil jsem se dobře, tak jsem do toho šel. Ozzi taky začal trénovat, ten měl koleno. V pátek si blbě šlápl na tréninku, nevědělo se, jak to s ním bude. Naštěstí hrát mohl... David v pátek netrénoval vůbec, protože měl přes noc nějakou virózu. Marodka nás trápí, stojí nás to spoustu energie.

V úterý vás od 17.30 venku čeká Sluneta Ústí nad Labem, kterou jste v základní části dokázali dvakrát porazit. Vaše výchozí pozice teď bude s ohledem na okleštěnou sestavu jiná, přesto: jaký duel na severozápadě Čech očekáváte?

V Ústí se hraje vždycky špatně. Musíme počítat s tím, že kluci, co chyběli, dál nebudou, protože je nevyřadily žádné prkotiny. Snad v těch dvou trénincích, které nás před tím zápasem čekají, my ostatní vydržíme ve zdraví. Když budeme bojovat jako proti USK, věřím, že máme šanci přivézt domů vítězství.