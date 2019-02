Budeme hrát rychle, nabízí Půlpán recept na houževnatou Bosnu

„Bylo dobré, že se mi poslední zápas před pauzou povedl, jsem v pohodě,“ kvitoval 22letý hráč. „Doufám, že to proti Bosně půjde ve stejném rytmu, jako jsem hrál s Opavou,“ přál si před dalším duelem v kvalifikaci o mistrovství světa 2019 v Číně. K němu nastoupí v aréně ve čtvrtek od 18 hodin.

Rekordní prostor, jedenáctiminutový, Půlpán zaznamenal minule v Rusku. Teď by se, i s ohledem na zdravotní potíže opavského Jakuba Šiřiny, na palubovku mohl podívat ještě častěji.

„Čekalo se na to, jestli se Šířovi ta pata zlepší, ale pořád s ní má problémy. Pro mě je to příležitost zahrát si víc. Bude to pro mě plus do další kariéry,“ věří Půlpán komentuje zdravotní potíže svého zkušenějšího reprezentačního spoluhráče.

Zářijový triumf 85:80 v bosenském Sarajevu Česku zaručil postup na šampionát po 37 letech. Půlpán však u toho nebyl, trenérský štáb v čele s Izraelcem Ronenem Ginzburgem logicky vsadil na zkušenost zosobněnou hvězdami Satoranským, Veselým a Balvínem.

„Sledoval jsem to doma v televizi, držel jsem klukům palce a byl rád, že to urvali. Protože to vůbec nebyl lehký zápas, Bosna byla také v hodně silné sestavě. Byly to úplně jiné týmy než teď,“ srovnává.

Přestože soupeř nyní nebude mít k dispozici obra Jusufa Nurkiče nebo šikovného Džanana Musu, jedna charakteristika zůstává stejná.

„Bosňané jsou hodně houževnatý tým, mají silné pivoty. Myslím, že to budou tlačit přes ně,“ soudí Půlpán. „Pro nás se však nic nemění. Budeme chtít hrát rychle, soustředíme se hlavně sami na sebe.“

Do pardubické hokejové haly, kde teď bude mít v hledišti určitě spoustu příbuzných i kamarádů, se pak patrně vypraví ještě v červnu. V netradiční roli diváka - chystá se zde totiž rozlučka legend Jiřího Welsche a Luboše Bartoně.

„Chtěl bych se přijít podívat, bude to skvělá akce pro všechny fanoušky v Česku. Těším se už teď,“ předeslal Půlpán.