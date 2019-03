Druhou půlí jsme se protrápili, uznal pardubický Půlpán po Brnu

„Začali jsme dobře, ale pak jsme si tak nějak mysleli, že to půjde samo,“ přemítal Půlpán.

„Protrápili jsme se hlavně druhým poločasem. Nechali jsme Brňanům pár zbytečných volných střel, oni si k tomu ‚čuchli‘ a začali myslet na to, že by to tady s námi šlo...,“ pokračoval 22letý hráč.

Pardubičtí záhy vedli už 12:2 a vše nasvědčovalo tomu, že soupeři do přestávky výrazně utečou. Jenže ouha: útok jim totálně odešel.

„Hostům to zpočátku moc nepadalo, ale pak něco trefili. Nechali jsme je dát koše a z toho pramenilo, že jsme už sami nemohli hrát tak rychle dopředu. V úvodu jsme přitom dali spoustu jednoduchých bodů, stačilo se rozběhnout,“ srovnával Půlpán.

Sám v zápase za téměř 35 minut posbíral 8 bodů, 7 asistencí a 6 doskoků, přičemž na sebe upozornil hlavně dalekonosnou trojkou s klaksonem na konci poločasu a parádním blokem ve čtvrté čtvrtce.

„Podobné momenty nakopnou celý tým. Když se dá takový koš, povede smeč nebo blok, hráče to do hry ještě víc vtáhne a nabudí do dalšího průběhu,“ povídal Půlpán.

Ačkoli jeho mužstvo bravurně zvládlo koncovku, suma sumárum byl duel s Jihomoravany pro Beksu nejméně povedeným z poslední doby.

„Myslím, že to nebude zápas, od kterého bychom se chtěli odrazit, ty předtím byly rozhodně lepší,“ souhlasil Půlpán. „Hlavně ten v Nymburce - i když jsme nakonec prohráli, tak jsme ho zvládli super. I s Ústím a s Děčínem to bylo výborné. Chce to vrátit se k basketu, co jsme předváděli před Brnem,“ nabádal.

V sobotu od 18 hodin v Opavě, jež teď doma nestačila na Nymburk o jediný bod (89:90), to bude nutnost, pokud chce Beksa uspět.

„Budou rozehraní,“ poznamenal Půlpán. „V Opavě se hraje vždycky těžko, mají na hřišti pět hráčů, kteří střílí. Složitě se to brání. Musíme se na ten zápas pořádně připravit a pak do toho jít, protože potřebujeme každou výhru,“ řekl.