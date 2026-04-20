Nevděčnost i privilegium. Pruša o Žabinách, reprezentaci i odchodech do WNBA

Jiří Černý
  9:15
Po vyhraném semifinále ženské basketbalové ligy si trenér brněnských Žabin Viktor Pruša jen spokojeně promnul plnovous a v tváři se mu zračila úleva. Dokázal klub, kterému podle zlých jazyků skončila sezona dříve, než vlastně začala, dostat tam, kde jej všichni očekávali. Tedy do finále.

Udivený kouč brněnských Žabin Viktor Pruša během zápasu s Levharticemi Chomutov. | foto: Levhartice Chomutov

Přitom v září, kdy Žabiny s nebývale výraznými posilami podlehly v kvalifikaci o Euroligu španělské Zaragoze, se zdál celý ročník zmařený. Místo toho se brněnský celek ode dneška porve s USK Praha o titul a navrch dva jeho „produkty“ míří za snem do americké WNBA.

„Chápu pohled, že se na startu sezony něco nezdařilo. Ale někdy je to tu až nevděčné, druhé místo v Česku je tu bráno jako samozřejmost,“ říká 41letý Pruša.

Právě prožíváte skvělé období. Vrátil jste se k reprezentaci do 20 let, Žabiny jsou opět ve finále a Eliška Hamzová s Emmou Čechovou, které jste trénoval, míří do Ameriky. Co z toho považujete za největší úspěch? Když se vrátím k té náročné první polovině sezony a k určitému zemětřesení v kádru, které přišlo po velkém zklamání, jsou to tři příjemné momenty. Přestože jsou všechny spojené s basketbalem, každý je z trochu jiné oblasti. Proto je teď těžké hodnotit, co je víc a co méně. Každopádně jsem rád, že se to na konci sezony tak nějak propojuje – nejen práce v rámci jedné sezony, ale i ta dlouhodobá.

Eliška Hamzová ze Žabin Brno vymýšlí, kudy přes Elišku Kubíčkovou z SBŠ Ostrava.

Co vás přimělo, abyste vzal vedení českého týmu do 20 let?
Když jsem končil u U19, bylo to po deseti letech v kuse u mládežnických reprezentací. Vyhodnotil jsem si, že těch deset let je symbolické číslo a že tato etapa je pro mě uzavřená. Mělo to ale tři roviny. První je, že reprezentace se neodmítá, je to čest a privilegium, pro mě absolutní vrchol. Druhá rovina je, že jde o tým, se kterým jsem pracoval dva roky předtím, což na miskách vah hrálo roli. Už u U18 jsme postoupili z evropské divize B do áčka. A v neposlední řadě to beru i jako určité splacení důvěry, kterou jsem od federace za těch deset let dostal. Situace pro ni nebyla jednoduchá, rozhodovalo se rychle, takže to vnímám i jako pomoc v dané chvíli.

Je před vámi podobný cíl jako v kategorii U18, tedy pokus o postup z druhé divize mistrovství Evropy mezi elitu?
Teď je to vlastně stejné jako před dvěma lety, kdy jsme v Rumunsku bojovali o postup. Cílem je znovu ho vybojovat, tentokrát v kategorii U20.

Pracovité naděje, které by mohly být i drzejší. Ptáčková o Hamzové a Čechové

Pojďme k Žabinám. Začátek sezony jste sám označil za velké zklamání, daří se vám ho postupně zahánět?
Určitě. Já jsem to označil jako neúspěch z našeho pohledu. Samozřejmě se na to všichni dívají tak, že to bylo neúspěšné hlavně proto, že jsme byli velmi blízko tomu, přes Zaragozu přejít, a bylo to opravdu bolestivé. Na druhou stranu je pro nás důležitý kontext. Zaragoza se v pátek prala o účast ve finále Euroligy a z hlediska rozpočtu, podmínek a celkového zázemí je úplně jinde. U nás přišly turbulentní změny v kádru, některé hráčky odešly přesně podle nastavení jejich smluv, takže to období bylo velmi náročné.

Teď jste v pozici, na kterou jste si už „zvykli“ a do které vás všichni automaticky staví. Jste opět vyzyvatelem USK Praha ve finále.
To přesně sedí. Všichni v podstatě počítají s tím, že druhé místo je naše, a vlastně ani není bráno jako úspěch, ale jako samozřejmost. Je to náročné a často i nevděčné, bere to hodně energie, v určitém smyslu i zdraví. Na druhou stranu je privilegium být v Žabinách a já to tak vnímám. Je to pro mě čest, stejně jako pro všechny, kteří tu pracují. O to víc pak vnímám hodnotu letošního finále v kontextu všeho, co mu předcházelo.

Jak se za těch deset let vašeho působení proměnila pozice vůči USK? Navenek je pořád stejně velkým favoritem. Když se na to podívám v průřezu těch deseti let, tak jsme se posunuli z pozice, kdy jsme nemohli konkurovat, do pozice, kdy můžeme. Je to specifické v tom, že proti tomuto soupeři se od nás vlastně nic neočekává, ale zároveň jsme se etablovali jako hlavní vyzyvatel, takže už nejsme úplní outsideři. Já to ale beru tak, že mým úkolem je vyhrávat zápasy včetně těch, kde nejsme favoritem. V tom je ten hlavní rozdíl. Posun tam určitě je, ale pořád rozhodují detaily a musí do sebe zapadnout spousta věcí.

Viktor Pruša se pokouší ovlivnit hru Žabin Brno.

Jak těžké je stát proti výrazně silnějšímu soupeři a kde se bere motivace?
Jednoduché to není. Uvnitř organizace máme nastavené určité principy a standardy, které se snažíme dodržovat. To, podle čeho se navenek hodnotí úspěch nebo neúspěch, je sice výsledek, ale pro nás je klíčové dělat maximum v rámci těchto principů a pak uvidíme, na co to bude stačit. Nejhorší by bylo se tím nechat svazovat nebo hledat výmluvy. Motivace samozřejmě není jednoduchá, ale pracujeme na ní celý rok. Profesionalita podle nás znamená vyhrávat zápasy, které vyhrát máme, a zároveň dokázat překročit vlastní stín tam, kde se to od nás tolik nečeká. Je to proces.

Teď je před vámi finálová série, ale jaká je vize pro příští rok?
Teď máme všichni v hlavě čistě finále, samozřejmě ale musíme plánovat i dopředu. Vůle hrát Euroligu je stoprocentní, to určitě platí. Zároveň ale teď nejsme schopni odhadnout, jakou cestou by to mělo být – jestli přímo v základní části, nebo přes kvalifikaci jako nasazený tým, kde bychom se mohli vyhnout soupeřům typu Zaragozy. Stejně tak ale existuje varianta, že budeme nenasazení.

Funguje český ženský basketbal pořád hierarchicky? Jste ten mezistupeň, kam chtějí hráčky jít, než odejdou do zahraničí?
Myslím si, že bohužel se to spíš posouvá dolů. Hodně do toho vstoupila kolektivní smlouva v WNBA a obecně dění kolem ní. Přibývají další americké projekty. Zároveň je českých hráček málo. Tím, že jich je čím dál méně, jsou kluby nucené zvyšovat finanční nabídky. Dřív platilo, že když se řeklo „Žabiny mě chtějí, půjdu tam a vyhraju se“, mělo to velkou váhu. Myslím si, že pořád nějakou má, a snažíme se, aby to tak bylo, ale už to není takové jako dřív. Projekty v USA a další příležitosti odvádějí hráčky, takže se v Evropě uvolňuje prostor, ale zároveň se vytrácí ten přirozený krok, kdy se hráčky nejdřív vyhrály a získaly zkušenosti. To se podle mě už tolik neděje a upřímně mě to trápí.

Naplno i v tréninku! radí poslední Češka v WNBA. Hamzová na cestu za moře vyspěla

Kolik práce dá dostat dvě hráčky na práh WNBA, jak se to před pár dny podařilo?
Nechci, aby to znělo příliš skromně, ale tohle je moje práce – dostat hráčky na takovou úroveň. Samozřejmě je za tím hodně práce, nejen mojí, ale i celého klubu a dalších trenérů, kteří se na jejich rozvoji podíleli. Je to ale velmi potěšující a zároveň zavazující pokračovat v té práci minimálně stejně dobře, spíš ještě lépe. Upřímně, kdyby nám někdo řekl, že nastane situace, kdy se dvě hráčky, které prošly výrazně Žabinami a mým vedením, dostanou na práh WNBA, bral bych to jako velkou čest a profesní úspěch. Není to o penězích ani o egu. Pokud má mít trenér nějakou nefinanční odměnu, tak je to právě tenhle proces, kterého si při zpětném pohledu opravdu vážím.

Čím se Emma Čechová a Eliška Hamzová odlišují od ostatních hráček? Neštítí se práce, která není na první pohled vidět. Odvádějí tu „černou práci“ – obrana, doskoky, kontakt, práce pro tým. V tomhle jsou si velmi podobné a myslím si, že právě tím se odlišují od řady soupeřek. Nyní to musí prodat. Ustát tréninkový kemp, kde hráčky musí v krátkém čase ukázat maximum a kde se rozhoduje o jejich další budoucnosti, je náročné. Právě mentální odolnost je něco, na čem je potřeba dál pracovat. Hráčky mají svůj další krok jasně daný.

Hamzová o nabídce z WNBA: Docela šok, mám i obavy. Zaujalo je, že jsem atypická

Jaký bude ten váš?
Souvisí to s tím, co jsem říkal o motivaci. Pro mě je po zkušenosti s Euroligou hlavním cílem právě návrat do ní a dlouhodobé ukotvení klubu na této úrovni. Chci, abychom tam nebyli jen nárazově přes kvalifikaci, ale abychom se stali stabilním a respektovaným klubem. Reprezentace je pro mě obrovská čest a privilegium, to je absolutní vrchol. Ambici posouvat se dál samozřejmě mám, ale nechci nic tlačit na sílu. Chci, aby to vycházelo z práce. Důležité pro mě je i to, aby hráčky, které projdou klubem, pokračovaly dál – nejen do WNBA, ale i do kvalitních evropských soutěží a dobrých organizací. To je pro mě důkaz, že ta práce má smysl.

Dá už se říct, že jste vy a Žabiny spojenými nádobami?
Není to nastavené tak, že bych začal trénovat v Žabinách a měl tu kariéru i zakončit. Dokud budu cítit, že to má progres, rostoucí tendenci a každou sezonu se v něčem posouváme, tak mi to dává smysl. Zároveň zkušenosti ze zahraničí nebo z Euroligy jsou něco, co trenéra posouvá a rozšiřuje mu obzory, takže jsem tomu otevřený

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

Krejčí z lavičky sledoval rekordní debut dlouhána, dominantně začal i obhájce

Victor Wembanyama vymýšlí akci, snaží se ho bránit Deni Avdija.

Basketbalisté San Antonia zahájili play off NBA vítězstvím 111:98 nad Portlandem, v jehož dresu odehrál necelou minutu Vít Krejčí a do statistik se nezapsal. Victor Wembanyama při svém debutu ve...

20. dubna 2026  9:13

Penaltu vybojoval, proměnil a taky zavinil. Radost i zloba Prekopa, jehož kouč chválil

Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný,...

20. dubna 2026  9:11

Bojíme se snad úspěchu? ptá se ostravská kapitánka. Její tým zase musí dohánět

Michaela Vacková (vpravo) z SBŠ Ostrava se snaží zastavit Valentýnu Veselou z...

Pod tíhou historicky prvního boje o medaile se basketbalistkám SBŠ Ostrava podlomily nohy. Byly rozklepané, zbrklé, měly hodně ztrát a nepřesných střel, načež první utkání o třetí místo v nejvyšší...

20. dubna 2026  8:52

Tři slávistické hlouposti. A najednou je to o pět! Souboj o titul znovu slibuje drama

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Pořád to zní nepravděpodobně, ale teď už o něco méně než před pár týdny. Stáhnout pět bodů za zbývajících šest kol? Fuška. Ale stát se to může. Zvlášť když vezmete v úvahu rozpoložení, v jakém se...

20. dubna 2026  8:13

Tři body Pastrňáka Bostonu nestačily, Dobeš vstoupil do play off vítězně

Ukko-Pekka Luukkonen se snaží uchránit bránu před dotírajícím se Davidem...

Hokejový útočník David Pastrňák se třemi body (1+2) nechyběl u žádné z brankových akcí Bostonu, výhru 4:3 však díky čtyřgólové sérii ze třetí třetiny slavilo domácí Buffalo. Zazářil slovenský forvard...

20. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:08

Hapal poprvé jako olomoucký trenér: Kluci ukázali charakter, ale hra skřípala

Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem.

První zápas po nástupu Pavla Hapala do manažerské funkce fotbalová Olomouc v listopadu vyhrála. To samé se povedlo i po přesunu Hapala na střídačku. Sigma první zápas pod novým dočasným trenérem...

20. dubna 2026  7:17

Věřím, že to soupeři vrátím, říká Krpálek po stříbru. A teď za olympijským snem

Guram Tušišvili z Gruzie slaví evropské zlato, Lukáš Krpálek si odnesl sříbro.

Když odjížděl na mistrovství Evropy v gruzínském Tbilisi, dostal otázku na domácí hvězdu Gurama Tušišviliho, s níž v průběhu kariéry svedl spoustu velkých soubojů. „Rád bych se s Guramem utkal...

20. dubna 2026  6:50

České naděje, smolařka a další nové tváře pro Ameriku. Kdo může prorazit mezi elitu?

Emma Čechová se tlačí kolem Awy Famové ze Španělska.

Nejlepší basketbalistky světa se postupně sjíždějí na tréninkové kempy svých týmů. Sezona 2026 prestižní WNBA už klepe na dveře. Zasáhne do ní patnáctka celků, ty teprve poskládají finální...

20. dubna 2026  6:23

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

vydáno 20. dubna 2026

Vencl: Že mi pod ledem odumřely mozkové buňky? Maximálně jako po dvou pivech

Premium
Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...

Pod ledem s sebou škubne, upadne do bezvědomí, nad hladinou prý zprvu vypadá jako podvodní zombie, obličej modrý, oči otevřené, zorničky schované. „Až dcerka půjde na strašidelný karneval, tak za...

20. dubna 2026

Vondráčková si v Ostravě zastřílela a Královopolanky míří pro ligový bronz

Jesika Maud Hibalová z KP Brno v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno zvítězily v úvodním utkání o třetí místo 72:64 na hřišti SBŠ Ostrava a přiblížily se třetímu ligovému bronzu za sebou. Sérii na dvě výhry budou moci ukončit v úterý doma, kde...

19. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  23:08

