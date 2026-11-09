VIDEO: Do naha! Děčínský kotel jančí a Američan žasne. Lepší než v NBA, tvrdí

„Navštívil jsem zápasy NBA, ale myslím, že tady jsou fanoušci mnohem lepší. I atmosféra. Vytvářejí v hale neskutečnou energii,“ žasl děčínský hrdina Erik Timko po sobotní velevýhře nad ústeckým rivalem 92:66, pod kterou se Američan podepsal 21 body.
Když už se zdálo, že není kam báječnou atmosféru v Děčíně posunout, přitopili Válečníci pod kotlem. A to díky kotli z mládežníků současných i bývalých. Díky partičce rozverných (nejen) teenagerů, která se baví. A baví i ostatní.
„Zaslouží absolutorium,“ mrkl trenér Tomáš Grepl po zápase na rozjančený hlouček, zrovna když zpíval chorál Ó, Děčíne. Fanoušci postupně zvyšovali decibely, pak vyskočili z podřepu a s vysvlečenými bílými tričky mávali nad hlavami. Tým Válečníků zrovna tak.
„Krásný pohled, když si to přijdou takhle užít. I na Královce byli obrovsky slyšet, tam se to rozléhá,“ zmínil Grepl minulý duel s lídrem Slavií, která v Praze netáhne. Však si kapitán Tomáš Pomikálek rýpl: „Slavia aspoň vidí, že může mít taky hodně fanoušků, jen musí přijet Děčín.“
Už loni před Vánoci se kotel zformoval na malé El Nordiko, tedy na pohárový boj rezervy Válečníků se Slunetou. Fanoušci pochodovali z města do haly, jako se to děje při fotbalovém derby Sparta – Slavia, v hledišti pak tasili chorea se svítícími páskami, nafukovacími balonky a bílými tričky. Stejně se rozvášnili při extralize devatenáctek a teď i na scéně nejviditelnější.
„Parádní zážitky, ta symbióza, to je bomba,“ kochal se sportovní manažer Jakub Důra. I Timko: „Někteří z těch kluků s námi trénují. Panuje tu rodinná atmosféra, všichni se mají rádi. A to je prostě příjemné.“
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Ústí pod Labem! Děčínští bažanti řádili, rival pěnil: Degradace značky Sluneta
Mladé pušky pálily na palubovce, sedm mlíčňáků si podalo ústecké mazáky, mladé pušky pálily i z kotle umístěného za košem.
Chytly se kolem ramen a hopsaly, skandovaly Derby je naše, Ústííí pod Labem, Kdo neskáče, ten je z Ústí. Když se hosté vyfaulovali, mávaly jim na rozloučenou. Vrcholem byla bláznivá děkovačka do půl těla. A nakonec popíchly ústeckého šéfa Tomáše Hrubého, když imitovaly jeho společné týmové focení pod výsledkovou tabulí.
I v ústecké hale se zrovna spontánně tvoří nový kotel. Laťku ten děčínský nasadil bubkovsky vysoko. Je to sice hlouček, ale dělá pořádný hluk.