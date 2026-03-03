Nyní dvaadvacetiletý Wembanyama hrál za Nanterre v letech 2013 až 2021. Od roku 2023 působí v NBA, kde hraje za San Antonio Spurs. Ročně si v zámoří přijde na 13 milionů dolarů.
„Narodil jsem se ve Francii a vyrostl tam. Chci mít vliv na francouzský basketbal a zvlášť na Nanterre, protože se tam cítím jako doma,“ řekl 226 centimetrů vysoký pivot deníku L’Équipe.
Nanterre je aktuálně na druhém místě tabulky francouzské ligy za lídrem Monakem, podle agentury AFP se ale potýká s finančními potížemi.