Wembanyama chce mít ve Francii vliv, vstoupil do klubu z předměstí Paříže

Autor: ,
  13:52
Zatímco legendární Tony Parker z vlastnických struktur francouzského celku ASVEL couvá, Victor Wembanyama se stal menšinovým akcionářem Nanterre 92, svého bývalého klubu z předměstí Paříže. Novinku výběr oznámil na sociální síti X.
Victor Wembanyama na tiskové konferenci.

Victor Wembanyama na tiskové konferenci. | foto: AFPProfimedia.cz

Devin Vassell (vlevo) a Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs oslavují.
Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons se dere ke koši San Antonio Spurs, brání...
Victor Wembanyama ční i během Utkání hvězd NBA nad soupeři, brání ho Jaylen...
Chet Holmgren (vpravo) během Utkání hvězd NBA blokuje, zakončit přes něj chce...
30 fotografií

Nyní dvaadvacetiletý Wembanyama hrál za Nanterre v letech 2013 až 2021. Od roku 2023 působí v NBA, kde hraje za San Antonio Spurs. Ročně si v zámoří přijde na 13 milionů dolarů.

Mladí Američané vládli Utkání hvězd NBA. Pálil Edwards, k boji velel Wembanyama

„Narodil jsem se ve Francii a vyrostl tam. Chci mít vliv na francouzský basketbal a zvlášť na Nanterre, protože se tam cítím jako doma,“ řekl 226 centimetrů vysoký pivot deníku L’Équipe.

Nanterre je aktuálně na druhém místě tabulky francouzské ligy za lídrem Monakem, podle agentury AFP se ale potýká s finančními potížemi.

Vstoupit do diskuse

