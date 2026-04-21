Wembanyama dostal trofej, o které nikdo nepochyboval. Je nejlepším obráncem NBA

Francouzský basketbalista Victor Wembanyama byl vyhlášen nejlépe bránícím hráčem NBA. Dvaadvacetiletý pivot San Antonia získal ocenění jednomyslně, což se v případě této ceny dosud nikdy nestalo, a zároveň jako nejmladší v historii zámořské ligy.
Victor Wembanyama ze San Antonia blokuje střelu Nikoly Jokiče z Denveru. | foto: AP

Vedení soutěže zveřejnilo výsledky ankety na svém webu.

Wembanyama už ve své první sezoně v NBA, v níž se stal rovněž jednomyslně nováčkem roku, obsadil v anketě druhé místo.

V minulém ročníku byl také favoritem na zisk ocenění, ale kvůli zdravotním problémům neodehrál potřebný počet zápasů. Tentokrát neměl konkurenci a jasně předčil zbylé finalisty Cheta Holmgrena z Oklahoma City a Ausara Thompsona z Detroitu.

Wembanyama v základní části ligy suverénně vévodil statistice zblokovaných střel (3,1 na zápas) a byl čtvrtý v doskakování (11,5). K tomu v průměru přidával 25 bodů a San Antonio pod jeho vedením bylo s bilancí 62 výher a 20 porážek druhým nejúspěšnějším týmem po obhájcích titulu z Oklahoma City (64-18).

Francouzská hvězda je také adeptem na ocenění pro nejužitečnějšího hráče ligy. V nominaci na MVP jsou s ním Nikola Jokič z Denveru a úřadující držitel trofeje Shai Gilgeous-Alexander z mistrovského týmu Oklahoma City.

Wembanyama dostal trofej, o které nikdo nepochyboval. Je nejlepším obráncem NBA

