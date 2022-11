Debut hodný věhlasu. Basketbalový úkaz Wembanyama zazářil v české skupině

Francouzi se posunuli před Litvu do čela kvalifikační skupiny, kterou uzavírá český tým. S Wembanyamou, který je považován za hlavního adepta na jedničku draftu NBA v příštím roce, by se česká reprezentace mohla potkat v domácím kvalifikačním utkání v únorovém okně.

Wembanyama loni vybojoval s francouzskou reprezentací do 19 let stříbro na mistrovství světa. Ve finále s USA zaznamenal 22 bodů, osm doskoků a osm bloků, což je rekord v počtu bloků v zápase pořádaném FIBA. Po první pozvánce do seniorské reprezentace neskrýval rodák z Le Chesnay ambice na velké cíle v podobě úspěchů na mistrovství světa v příštím roce a domácích olympijských hrách v Paříži o rok později. „Následující roky budou extrémně vzrušující a já jsem na ty úkoly připravený. Chceme být jedním z nejlepších týmů světa a vozit medaile,“ řekl Wembanyama.

Victor Wembanyama při svém reprezentačním debutu proti Litvě.

V Panevežysu byl druhým nejlepším střelcem zápasu po spoluhráči Sylvainu Franciscovi (21). Vedle několika smečí trefil i jednu trojku a proměnil všech sedm trestných hodů.

„Nebyl jsem vůbec nervózní, jen nanejvýš natěšený. Hrozně jsem si přál dnes zvítězit. Zápas jsme měli pořád ve svých rukách a nedali jim šanci vrátit se do něj. Jsem na náš výkon pyšný,“ řekl po výhře, kterou Francouzi napravili předchozí nečekanou srpnovou porážku v Bosně a Hercegovině a díky níž udělali mílový krok směrem k postupu na MS.