Velkolepé cifry čísla 24. Voráčková vletěla do sezony stylově

Voráčková jako první hráčka v dějinách ženské ligy a jedna z mála basketbalistek vůbec zapsala dvouciferná čísla hned ve čtyřech statistických ukazatelích, když měla po skončení utkání proti Strakonicím na kontě 31 bodů, 20 doskoků, 13 asistencí a 10 zisků.

Zápas skončil 127:52 ve prospěch USK. Byl tedy velmi brzy rozhodnutý, z čehož mohlo číslo 24 ve zvyšování svých cifer těžit.

„Ale nedělo se nic neobvyklého. Nikdo neměl nařízeno, že mám dostat víc míčů, hrály jsme úplně normálně. Většina mých košů padla po tom, co jsem si míč doskočila nebo ho získala v obraně. Občas chceme některé hráčky využívat víc kvůli matchupu v obraně, ale není to tak, že by některá z nás měla nastřílet určitý počet bodů,“ prozradila jedenadvacetiletá basketbalistka, která už se po dlouhé pauze těšila, až se rozjede nová sezona. „Jsme hladové po soutěžních zápasech.“

Velmi úzká rotace

Suverénky české ligy, které útočí na jedenáctý titul za sebou, nastoupily proti Strakonicím jen se sedmi hráčkami.

Vedle Američanek Brionny Jonesové a Alyssy Thomasové, které bojovaly s Connecticutem o finále WNBA, nehrály ani Kateřina Elhotová, María Condeová, Teja Oblaková a Simona Sklenářová.

Voráčková díky tomu strávila na hřišti téměř 37 minut. Vytíženější byly jen Tereza Vyoralová a Ivana Dojkičová.

„Nepřemýšlela jsem nad tím, že nás jde do zápasu jen sedm. Nikdo se nechce nikdy vyfaulovat nebo zranit, takže to bereme jako další zápas a neřešíme, že nás hraje zrovna takový či jiný počet. Kdyby člověk začal přemýšlet nad tím, že se zraní, tak se to spíš může stát,“ přemítá Veronika Voráčková.

Během střetnutí nepociťovala žádný velký tlak ani nervozitu.

Za rekordem dokráčela bez toho, aby své počínání nějak podrobně sledovala.

„Technický zápis jsem vůbec nevnímala, až na konci mi trenérka Hejková říkala, že jestli chci jít střídat, tak potřebuji ještě dvě asistence a jeden zisk, takže chtěla, abych to získala. Vlastně jsem střídala jen jednou až úplně na konci,“ uvedla rodačka z Českých Budějovic.

Hned v dalším kole byla připravena na další parádní počin. Šampionky z posledních let zvítězily na hřišti Slovanky rekordně 130:55 a Voráčková se pod výsledek podepsala 23 body, 10 doskoky a 12 zisky. Po Janě Veselé se stala teprve druhou hráčkou se dvěma triple doubly v nejvyšší soutěži. A protože přidala ještě sedm asistencí, měla blízko k tomu, aby zopakovala vlastní unikát. Tentokrát přitom odehrála jen lehce přes 30 minut.

Těžko predikovat, čeho ještě se od mladé hvězdičky dočkáme, když se minimálně do prosince může soustředit pouze na domácí soutěž, snaha o úspěch v dalším ročníku Euroligy začne pro USK až za pár měsíců.

Soutěž totiž byla kvůli koronaviru pozměněna.

„Je pravda, že nám asi budou chybět těžké zápasy, ale zase o to víc můžeme trénovat a nemusíme se šetřit na náročné cestování. Snažíme se to dohnat v přípravě, i když lepší by bylo samozřejmě Euroligu hrát,“ podotkla Voráčková, která doufá, že i přes zhoršenou epidemiologickou situaci bude alespoň ligová soutěž pokračovat bez přerušení.

„Asi všichni víme, že teď situace není příliš dobrá. Nebavíme se o tom, co se může stát, a hrajeme. Stejně to nemůžeme ovlivnit, takže nemá cenu moc se tím zabývat,“ uvedla Veronika Voráčková.

Tak schválně, čeho se od ní ještě dočkáme?