Smělá Voráčková: Cíle máme ty nejvyšší, čtvrtfinále Euroligy je minimum

„Čtvrtfinále v Eurolize je pro nás minimum. Máme ty nejvyšší cíle, jako každý rok,“ řekla Voráčková v rozhovoru pro ČTK. „Minulý rok mi z hlediska herního sebevědomí pomohl, dostávala jsem hodně prostoru. Snad jsem se celkově zlepšila a tuto sezonu to ukážu. Vidím, že mi trenérka dává šanci a mám už v týmu určitou zodpovědnost. Snad to bude pokračovat,“ uvedla rodačka z Českých Budějovic.



Oproti dřívějším ročníkům bude USK chybět dlouholetá opora Kateřina Elhotová, která z rodinných důvodů ukončila kariéru. Její roli kapitánky převzala slovinská rozehrávačka Teja Oblaková. „Čaki je výborná hráčka. Dávala stabilně trojky a byla důležitou střelkyní. Doufám, že ji ale s holkami nahradíme,“ přála si Voráčková.

V létě se zotavovala ze zranění, které utrpěla na mistrovství Evropy. „V reprezentaci jsem se zranila, měla jsem zánět ve šlaše, v úponu. Během léta jsem se tedy věnovala tomu, abych se vrátila stoprocentní. Pořád na tom pracujeme, aby se to nevracelo, ale snažím se na to nemyslet a věnovat se tomu, aby se to zlepšilo,“ popsala Voráčková.

Vítá, že se do Euroligy vrací model osmičlenných skupin a systém zápasů doma - venku. V minulé sezoně se kvůli koronavirové pandemii hrálo pouze formou čtyřčlenných skupin v „bublinách“ a USK poprvé od sezony 2012/13 do čtvrtfinále nepostoupilo.

„Těším se, že budeme normálně hrát, cestovat a sezona bude, jak má být. Chybělo to, nikdo takhle hrát nechce. Místo celé sezony jsme hrály šest zápasů a skončilo to, jak to skončilo. Měly jsme navíc velkou smůlu na zranění a nebyly nikdy stoprocentní,“ vzpomínala.

V základní skupině nového ročníku USK narazí na úřadujícího šampiona UMMC Jekatěrinburg, posledního finalistu Avenida Salamanca, TTT Riga, Reyer Benátky, MBA Moskva, Atomerömü Szekszárd a BLMA Montpellier.

Právě ve Francii ve středu Pražanky začnou a budou se muset ještě obejít bez Američanek Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové, které hrají semifinále zámořské WNBA. „Už se na ten start těším. V prvním zápase sice nebudeme kompletní, ale až se sejdeme v plném složení, budeme mít velké ambice. Určitě se chceme ukázat,“ dodala Voráčková.