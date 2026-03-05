Voráčková prodloužila se Zaragozou. Neocenitelná posila, cení si jí klub

V minulém týdnu se svým současným týmem překazila českým šampionkám šanci na obhajobu euroligového titulu. V předkole play off Zaragoza dvakrát porazila USK a postoupila do čtvrtfinále závěrečného turnaje, který bude hostit.
Konec v Eurolize a neúspěšná obhajoba. Basketbalistky USK vypadly se Zaragozou
„Ve svém prvním roce na zahraničním angažmá Veronika prokázala pozoruhodnou schopnost adaptace a soutěživého ducha. Od prvního dne se prezentovala rozvahou, přehledem na hřišti a herní inteligencí, což z ní dělá neocenitelnou posilu,“ uvedl španělský klub.
Zaragoze se daří i ve španělské lize, kterou vede o skóre před Gironou. Voráčková, která byla předloni vyhlášena nejlepší českou basketbalistkou, má průměr 6,6 bodu na zápas.