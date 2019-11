Trenérka USK o návratu Voráčkové: Myslím, že udělala dobrý krok

Dvacetiletá Voráčková loni v létě právě z USK zamířila do Ameriky, kde chtěla posouvat své dovednosti v barvách univerzity Syracuse, jelikož však s pražským týmem měla platnou profesionální smlouvu, dostala od vedení amatérské univerzitní ligy v zámoří roční trest. A stejný postih vyfasovala i před začátkem letošní sezony, kdy přestoupila na Rhode Island.

Proto, když se kvůli personální krizi ozvalo USK, kývla Voráčková na návrat do Česka. „Přemýšlela jsem nad tím hodně, bylo to velké rozhodnutí,“ přiznala. Nyní je jejím hlavním cílem dostat se zpět do zápasové pohody, proti Orenburgu strávila na palubovce 16 minut.

A byť je nedostatečné zápasové vytížení na jejích výkonech patrné, trenérka USK Praha Natália Hejkalová věří, že její staronová svěřenkyně rytmus brzy najde. „V některých činnostech se zlepšila, ale dlouho nehrála. Takže chvilku potrvá, než se dostane zpátky,“ uvědomuje si slovenská koučka.

Voráčková o utkání „Snažila jsem si to nejen užít, ale podat i dobrý výkon. Překvapilo mě, že jsem dostala tolik prostoru, určitě jsem nečekala, že hned první zápas v Eurolize budu hrát tolik. A byl to docela fofr. Mám radost, že jsem dala tu trojku. Nebyla to těžká střela, stála jsem tam sama. Máme super tým, všechny holky jsou výborné hráčky a také mimo hřiště si rozumíme. Lepší už to být nemohlo.“



Jak dlouho to může trvat?

Vůbec netuším. Aby v jejím věku někdo vypadl na sezonu a půl, tak s tím jsem se ještě nesetkala. Je mladá, takže by to mohlo být rychlé. Myslím, že udělala dobrý krok a účinkování u nás jí pomůže. A ona také pomůže nám.

V prvním euroligovém startu dostala poměrně velký prostor.

Bylo dobré, že si zahrála koncovku, hrála místo Vukosavljevičové a šlo to. Myslím, že může hrát daleko lépe, ale potřebuje chytit herní rytmus, ten výpadek je vidět.

Orenburg jste porazily 87:63, jak utkání hodnotíte?

Nejdůležitější a nejpříjemnější je to, že jsme zvítězily rozdílem 24 bodů. Je možně, že se v konečné tabulce dostaneme s Orenburgem na stejný počet bodů a možná bude rozhodovat vzájemné skóre. Ale určitě mě netěší druhý poločas, protože jsme nehrály svoji hru, ale přizpůsobily jsme se soupeři. A o je problém, který nás provází už druhou sezonu.

Překvapil vás takový rozdíl?

Pramení hlavně z toho, že jsme hrály až do poslední minuty na rozdíl od soupeře, který v posledních minutách hrál špatně a zkoušel nesmyslné trojky, což nám pomohlo. Ale nebyl to určitě slabý soupeř.

Po pěti kolech Euroligy jste se bodově dotáhly na první místo.

Jekatěrinburg prohrál s posledním, takže o nebude mít význam pro tabulku. Pro nás je důležité, abychom porážely soupeře, kteří jsou pod Jekatěrinburgem a pod námi. Pokud se nám to podaří, budeme spokojení.