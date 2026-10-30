Druhá Češka pro Project B: Voráčková na konci roku opustí Zaragozu a míří do Asie

Sedmadvacetiletá Voráčková se pak zapojí do nové globální soutěže Project B, kam zamíří i další opora národního týmu Eliška Joklová, momentálně hráčka brněnských Žabin.
„Jsem nadšená, že se mohu připojit k Projectu B a představit český basketbal i kulturu na globální scéně. Unikátní na tomhle projektu je příležitost (pro hráčky) stát se jeho spoluvlastnicemi a podílet se na utváření budoucnosti našeho sportu,“ uvedla loňská vítězka Euroligy s USK Praha v prohlášení Projectu B.
„Veronika je talentovaná a zkušená hráčka, která k nám přinese mimořádnou energii, všestrannost a soutěživost. Jsme hrdí, že ji můžeme přivítat v Projectu B a nabídnout jí globální platformu, kde může ukázat svůj talent i sílu českého basketbalu,“ uvedla Alana Beardová, spoluzakladatelka a ředitelka Projectu B.
Voráčková není jedinou hráčkou, která odejde ze Zaragozy do Projectu B. Další je španělská reprezentantka Mariona Ortizová, bronzová medailistka z mistrovství světa a majitelka stříbra z evropského šampionátu.
Project B láká na lukrativní příjmy. K jeho zakladatelům patří hvězdný rozehrávač Russell Westbrook. V rolích investorů a poradců figurují tenisté Novak Djokovič a Sloane Stephensová či slavné basketbalistky Candace Parkerová s Lauren Jacksonovou.
Zahajovací sezonu má hrát 66 basketbalistek v šesti týmech. Na začátku ledna liga uspořádá přípravný kemp v Soulu, samotná soutěž se má skládat ze sedmi desetidenních turnajů v Evropě, Asii a Latinské Americe. Potvrzenými dějišti jsou Valencie a Tokio. Ve stejném formátu se má hrát i mužská liga.
Smlouvu s ligou už dříve podepsala řada hvězd včetně bývalých hráček USK Praha, mimo jiné Alyssy Thomasové, Brionny Jonesové, Janelle Salaünové a Valériane Ayayiové.