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Druhá Češka pro Project B: Voráčková na konci roku opustí Zaragozu a míří do Asie

Autor: ,
  16:37
Česká basketbalistka Veronika Voráčková se připravuje na zápas.

Česká basketbalistka Veronika Voráčková se připravuje na zápas. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Americká basketbalistka Caitlin Clarková střílí na český koš, brání ji Veronika...
Kiki Iriafenová ze Spojených států zakončuje na český koš, brání ji Eliška...
Česká křídelnice Veronika Voráčková u míče v zápae se Spojenými státy. Brání ji...
Duel USA - Česko začíná. Na rozskoku Breanna Stewartová a Veronika Voráčková.
32 fotografií
Basketbalistka Veronika Voráčková na konci roku opustí Zaragozu, se kterou v minulé sezoně získala bronz v Eurolize a stříbro ve španělské lize. Klub na svém webu uvedl, že se s českou reprezentantkou dohodl na rozvázání smlouvy k 30. prosinci.

Sedmadvacetiletá Voráčková se pak zapojí do nové globální soutěže Project B, kam zamíří i další opora národního týmu Eliška Joklová, momentálně hráčka brněnských Žabin.

„Jsem nadšená, že se mohu připojit k Projectu B a představit český basketbal i kulturu na globální scéně. Unikátní na tomhle projektu je příležitost (pro hráčky) stát se jeho spoluvlastnicemi a podílet se na utváření budoucnosti našeho sportu,“ uvedla loňská vítězka Euroligy s USK Praha v prohlášení Projectu B.

„Veronika je talentovaná a zkušená hráčka, která k nám přinese mimořádnou energii, všestrannost a soutěživost. Jsme hrdí, že ji můžeme přivítat v Projectu B a nabídnout jí globální platformu, kde může ukázat svůj talent i sílu českého basketbalu,“ uvedla Alana Beardová, spoluzakladatelka a ředitelka Projectu B.

Voráčková není jedinou hráčkou, která odejde ze Zaragozy do Projectu B. Další je španělská reprezentantka Mariona Ortizová, bronzová medailistka z mistrovství světa a majitelka stříbra z evropského šampionátu.

Project B láká na lukrativní příjmy. K jeho zakladatelům patří hvězdný rozehrávač Russell Westbrook. V rolích investorů a poradců figurují tenisté Novak Djokovič a Sloane Stephensová či slavné basketbalistky Candace Parkerová s Lauren Jacksonovou.

Americká basketbalistka Caitlin Clarková střílí na český koš, brání ji Veronika Voráčková.
Kiki Iriafenová ze Spojených států zakončuje na český koš, brání ji Eliška Joklová (vlevo) a Veronika Voráčková.
Česká křídelnice Veronika Voráčková u míče v zápae se Spojenými státy. Brání ji Angel Reeseová.
Duel USA - Česko začíná. Na rozskoku Breanna Stewartová a Veronika Voráčková.
32 fotografií

Zahajovací sezonu má hrát 66 basketbalistek v šesti týmech. Na začátku ledna liga uspořádá přípravný kemp v Soulu, samotná soutěž se má skládat ze sedmi desetidenních turnajů v Evropě, Asii a Latinské Americe. Potvrzenými dějišti jsou Valencie a Tokio. Ve stejném formátu se má hrát i mužská liga.

Smlouvu s ligou už dříve podepsala řada hvězd včetně bývalých hráček USK Praha, mimo jiné Alyssy Thomasové, Brionny Jonesové, Janelle Salaünové a Valériane Ayayiové.

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