Nebýt basketu, bila by se. Šípová se držela rodiny, zahraničí ještě nevzdala

Nakonec stačilo zhlédnout pár zápasů sestřenic a Šípová basketbalu propadla. „Když jsme hráli pět na pět, i když jako děti to byla spíš „plácaná“, mělo to pro mě kouzlo. Zjistila jsem, že mám talent a pohybové nadání,“ vypráví.

A když hledala kam na střední školu, dostala laso z pražského USK, ve kterém tehdy působila i její sestra Tereza.

„Nabídli mi možnost přestoupit (z Brandýsa) do USK a zároveň studovat na sportovním gymnáziu. Původně mě lákala policejní akademie, ale věděla jsem, že bych basketbal a studium nezvládla dohromady.“

Lekce sebeobrany tak doháněla později na vysoké škole. „Nebylo to nic extrémního, ale aspoň jsme se naučili základy. Instruktor měl zkušenosti z MMA, takže nám ukázal různé chvaty. Bylo to velmi zajímavé a užila jsem si to. Bylo fascinující, jak jednoduché techniky mohou být účinné,“ líčí.

Právě v tom spatřuje kouzlo bojových sportů, nevybaví si v souvislosti s nimi jen krvavé bitky. Blíže má k asijskému bojovému umění jako je kung-fu či taekwondo.

„Kladou důraz na harmonii a klid. Líbí se mi, že některé pohyby z těchto sportů jsou inspirovány každodenním životem a že vám tato cvičení mohou pomoci zlepšit nejen fyzickou kondici, ale i vnitřní rovnováhu,“ přibližuje.

Doma má také zbraně bó a sai, které jsou tradiční pro japonská bojová umění. „Občas se s nimi snažím trénovat. Nejsem ovšem žádný profesionál, spíš nadšenec, který to dělá pro radost. Každý pohyb je pro mě výzvou, ale zároveň i způsobem, jak si vyčistit hlavu a posunout se dál.“

Chvíle, kdy se musí probírat v mnoha myšlenkách, dobře zná. Její basketbalovou kariéru zbrzdilo opakované zranění a operace kolene. Pro mladou a nadějnou hráčku to bylo frustrující, odpískala i přesun na univerzitu do Ameriky.

„Po těch dvou sezonách jsem měla pocit, že už nemůžu dál. Kdyby nebylo trenérů Scalabroniho a Kubálka, asi bych s basketbalem skončila. Pamatuju si, jak jsem přijela domů, rozbrečela se a cítila totální amok. Odradilo mě to úplně od basketu,“ vzpomíná. „Teoreticky, i kdybych měla to zranění poprvé, možná bych se rozhodla jet do Ameriky, i přes všechno. Možná bych se ale taky víc zaměřila na to, abych si stála za svým a víc si dupla. Možná bych se rozhodla, že ještě nejsem připravená, a počkala. V té době jsem neměla dostatečnou odvahu si to říct.“

V nejtěžším období našla oporu právě v USK, i proto na odchod do ciziny nespěchala a řekla si, že do zahraničí půjde, až dokončí bakalářské studium, díky kterému se bude moci v budoucnu věnovat kondičnímu tréninku, práci s mládeží nebo masážím.

„Pokud vše půjde dobře, letos v červnu bych měla mít školu hotovou. Navíc letos končí moje smlouva s USK, takže si myslím, že je ideální doba na změnu a vyzkoušet něco nového v zahraničí.“

Ještě větším snem je ovšem pro Šípovou účast na domácím EuroBasketu. „Hrát na domácí půdě, mít rodinu na tribuně, vidět tam rodiče a sestru. To bych opravdu chtěla zažít,“ popisovala.

Na evropských šampionátech si zahrála už v letech 2021 a 2023, součástí reprezentace byla také loni v létě na úspěšné předkvalifikaci o mistrovství světa.

A co dál?

Šípová nemyslí jen na basketbal. „Člověk ho nemůže hrát věčně. Možná do pětatřiceti, když se vyhnou zranění. Ale co potom?“ uvažuje.

Česká lavička se raduje během zápasu s Itálií, ruce nad hlavou má Veronika Šípová, vedle ní Veronika Voráčková.

„Napadlo mě třeba, že bych se mohla zaměřit na práci u policie, nebo v nějakém odvětví jako kriminalistika, kde by bylo využití mojí fyzické kondice. Ale zároveň si jsem vědoma toho, že tělo sportovce není věčné a že se může objevit zdravotní problém, například s koleny, který by mohl ovlivnit i mou budoucnost.“

A tak si zatím vybrala dva zážitky, které by chtěla po kariéře stihnout: podívat se do Asie a zúčastnit se plavby na velké zaoceánské lodi.

„Chci vidět svět, dokud to ještě jde.“