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Vedro je nezastaví. Basketbalisté Opavy jsou kompletní, přípravu zvolili pestřejší

Jiří Seidl
  7:35
Opavští fanoušci skandují při zápase.

Opavští fanoušci skandují při zápase. | foto: BK Opava

Opavští fanoušci před zápasem v Brně
Opavští fanoušci před zápasem v Brně
Opavský Šimon Puršl brání pod vlastním košem brněnského Tevina Olisona.
Opavský pviot Šimon Puršl a brněnský Kevin Kalu doskakují balon.
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Basketbalisté Opavy už naplno trénují na nadcházející sezonu ve svých domácích podmínkách. Leč letošní přípravu rozjeli koncem července v hale kampusu Ostravské univerzity.

„Vzhledem k tomu, že jsme začali hodně brzy, nechtěli jsme být pouze na jednom místě. Chtěli jsme, aby příprava byla pestřejší. Přece jen u nás v hale strávíme hodně času, takže jsme změnili prostředí a kampus Ostravské univerzity byl skvělou volbou,“ prohlásil opavský trenér David Zach.

Poradit si Opavští umějí i s nynějšími vysokými teplotami. „Běhat chodíme spíše dříve ráno, abychom nebyli na přímém slunci, a odpoledne se přesouváme do posilovny nebo do haly. V tom horku to není nic příjemného, ale zvládáme to dobře,“ uvedl trenér.

Opavští už jsou kompletní i se zahraničními posilami, americkým pivotem Elijahem Tuckerem, který hrál zámořskou univerzitní soutěž, a jeho krajanem rozehrávačem Boem Montgomerym z USK Praha.

Opavští fanoušci před zápasem v Brně

„Oba kluci potvrzují naše očekávání také v tom, že skvěle zapadli do týmu i lidsky,“ uvedl Zach. „Pro nás je priorita, aby vše fungovalo v kabině. Chceme přivádět hráče, kteří vnímají týmový basketbal, jsou komunikativní a chtějí fungovat pro kolektiv. A to se přesně potvrzuje.“

Velkou posilou je především křídelník Matěj Svoboda, jenž přišel se šesti tituly z mistrovského Nymburka. „Zaujalo mě zázemí a profesionalita v Opavě. S tím jsou spojené i vysoké ambice posunout se zase o kus výš, ať už v domácí soutěži, nebo v evropských pohárech,“ zmínil Svoboda na klubovém webu důvody, proč se rozhodl pro Opavu.

Dalším je i to, že bydlí nedaleko v rodné Ostravě. „Postavili jsme tam dům a máme malé děti,“ uvedl. „Syn půjde do školy. Z rodinného hlediska je pro nás obrovská výhoda, že začne chodit do školy doma v Ostravě a nebudeme muset za rok či dva zase měnit prostředí.“

O tom, že by hrál za NH Ostrava, neuvažoval. „Žádné vyjednávání s Ostravou teď neprobíhalo. S tamním manažerem mám sice dobrý vztah, ale o návratu jsme se vůbec nebavili. Od poloviny minulé sezony jsem byl v kontaktu výhradně s Martinem Gniadkem,“ zmínil opavského sportovního manažera.

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Opavané chtějí v příští sezoně spoléhat především na zkušené hráče, takže mladíky Pavla Czudka a tento týden i Davida Motyčku pustili na hostování do NH Ostrava. „U obou jde o totožnou situaci,“ upozornil David Zach s tím, že oba mladíci mají velký potenciál a v téhle fázi kariéry potřebují hlavně hrát a dál se rozvíjet. „Nás čeká kvalifikace Ligy mistrů, případně FIBA Cup, a v domácí soutěži chceme hrát na samé špici. Tým máme dost široký a nabitý, takže bychom jim nemohli garantovat větší minutáž.“

Kouč připustil, že stále zvažují, jak mužstvo ještě posílit. „Kvalita evropských pohárových soutěží je někde jinde, máme s tím bohaté zkušenosti, takže si uvědomujeme, že tým musí být kvalitní a dostatečně široký na všech postech,“ řekl David Zach. „Řešíme to poměrně intenzivně, ale zda to nakonec klapne, je otázka. Myslím si však, že i kdyby už nikdo nepřišel, máme tým poskládaný velmi kvalitně. Určitě to není v rovině, že bychom museli přivést někoho za každou cenu.“

Naplno už s týmem trénuje i zkušený rozehrávač Radovan Kouřil, pro něhož kvůli operaci ramena skončila minulá, bronzová sezona už v únoru.

„Chtěli jsme se operaci vyhnout za každou cenu, ale po konzultaci s několika neurology a chirurgy se všichni doktoři shodli, že ten zákrok je nevyhnutelný,“ konstatoval Radovan Kouřil.

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A co rameno? „Nebolí,“ odpověděl. „Zatím se tváří velmi dobře, musím zaklepat. Takže doufám, že bude držet a už bude plně funkční.“

Opavští se chystají i na kvalifikaci Ligy mistrů, která je čeká od 14. do 20. září v bulharském Samokovu. K postupu musejí porazit čtyři soupeře. Na úvod play off je čeká polský celek Dziki Varšava. Opavané mají jistotu, že pokud v kvalifikaci neuspějí, zahrají si od 7. října FIBA Cup, v němž by je v základní skupině čekaly kosovská Trepca, německý Trier, chorvatský BC Split, řecký Promitheas Patras a gruzínské Batumi. Patras s Batumi ale rovněž ještě zabojují o Ligu mistrů.

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