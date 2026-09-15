Ve čtvrtek začne NBL, pražská Slavia NBK bude navazovat na úspěchy Nymburka

Nymburk v minulé sezoně obhájil triumf v dramatické sedmizápasové sérii proti Pardubicím, které se spolu se Slavií NBK představí v Lize mistrů.
„Myslím si, že to, co jsme zažili ve finálové sérii na sedm zápasů, se tady na půdě NBL dlouho nedělo a bylo to velmi pozitivní. Je vidět, že jsme schopní vyprodat halu. Když se v basketbalu něco děje, odstartuje to šílenství jedna hezká trojka, tak lidi opravdu sledují, přijdou a zajímá je, co se tam děje,“ řekl na tiskové konferenci v Praze místopředseda České basketbalové federace a předseda exekutivy NBL Tomáš Kotrč.
„V následující sezoně máme před sebou tři milníky. První je fúze Nymburka, který zařídil (českým klubům) v rankingu dvě přímé účasti v Lize mistrů. Druhým je nováček z Plzně. Je to tradiční basketbalové město a těšíme se, jakým způsobem se bude prezentovat. Třetím jsou dva účastníci v Lize mistrů, což je ojedinělá věc. V příští sezoně se bojuje o třetího přímého účastníka,“ vyjmenoval Kotrč.
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Slavia NBK bude hrát ligové zápasy v Praze na Královce, kde hrál Nymburk dosud Ligu mistrů. „Ze spojení Nymburka se Slavií mám velkou radost. Dává velký smysl, že se nejúspěšnější klub spojil s velice silným brandem, čímž může růst ještě dál. Všichni jsme četli titulky s NBA Europe. Byť to je ještě daleko, tak jen malí lidé a malé organizace si dávají malé cíle,“ uvedl sportovní ředitel NBL Šimon Sedlařík s vyhlídkami na možnou budoucí účast českého týmu v chystaném ambiciózním projektu.
Letos se vedle Slavie NBK a Pardubic ucházela o Ligu mistrů také Opava, která ale v kvalifikačním turnaji prohrála hned úvodní pondělní duel s Dziki Varšava a bude hrát Evropský pohár FIBA. Oba čeští účastníci LM budou hrát evropskou soutěž v Pardubicích. „Protože trošku zaostáváme a sportovní stránka věci předběhla tu infrastrukturní. Chybí nám dostatek kvalitních hal. Je to trošku apel k tomu, abychom v této věci pokročili, ale musí nám být dopomoženo,“ konstatoval Kotrč.
Plzeň se posunula mezi elitu na uvolněné místo po fúzi Slavie s Nymburkem a naváže na působení v nejvyšší soutěži z let 2010 až 2012. „V páté sezoně máme pátého nováčka. Je to dobře, protože soutěž je čím dál víc různorodá. Bývalí nováčci jako Slavia nebo Písek ukazují, že na ligu mají a chtějí ji hrát stabilně a něco v ní dokázat,“ prohlásil Sedlařík.
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Od sezony 2027/28 se může změnit po třech letech formát soutěže, v kterém nyní po 22 kolech osm týmů hraje v nadstavbové skupině A1 a zbývající čtyři v A2. „Debata se točí nejvíce okolo tří potenciálních možností. Je to zachování současného systému za předpokladu, že by to vyhovovalo klubům, které hrají v evropských pohárech. Další je potenciální stažení nadstavby na dvě skupiny po šesti. Nebo nový systém po vzoru chorvatské soutěže, která hraje tříkolovým systémem do jedné tabulky a hraje se 33 kol,“ uvedl Sedlařík.