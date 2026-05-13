Basketbalistky USK opouští opora. Ayayiová oznámila, že se do Prahy nevrátí

Případné nové působiště dvaatřicetiletá křídelní hráčka či pivotka nejmenovala.
„Půjdu do jiného klubu, nebo také do žádného (evropského). Rozhodnu se na konci sezony WNBA,“ uvedla Ayayiová, jež se do severoamerické ligy letos vrátila po 11 letech. Tehdy odehrála jednu sezonu za San Antonio a nyní je hráčkou Phoenixu, se kterým podepsala podle serveru yahoo!sports roční smlouvu na 500 000 dolarů.
V severoamerické lize nestihla Ayaiová první dva zápasy nové sezony, neměla totiž podle zámořských zdrojů včas potřebné potvrzení FIBA o vyrovnání smluvních závazků v předchozím působišti. Při úterním debutu proti Minnesotě, za kterou nastoupily její bývalá spoluhráčka z USK Emma Čechová a Eliška Hamzová, zaznamenala šest bodů, porážce 84:88 ale nezabránila.
Podle Ayayiové je pravděpodobné, že s ohledem na nedávno uzavřenou novou kolektivní smlouvu, která přinesla hráčkám výrazně lepší finanční podmínky, bude v Evropě hrát mnohem méně elitních hráček než dosud. „Doposud ženy (oproti mužům) hrály za několik klubů ve stejném roce, aby finančně vyžily. Nyní bude americká sezona stačit, pokud si hráčky budou chtít dát volno. Je to obrovská změna, která ovlivní zejména Evropu: bude se tam vracet stále méně a méně známých hráček,“ uvedla Ayayiová.
Čtyřnásobná vicemistryně Evropy a stříbrná i bronzová olympijská medailistka v USK odehrála poslední čtyři sezony a celkem šest ročníků. Ayayiová s pražským klubem vybojovala šest titulů a vloni i triumf v Eurolize. V české nejvyšší soutěži má včetně play off na kontě 139 zápasů s průměry 12 bodů, 5,6 doskoku a 4,3 asistence na zápas.