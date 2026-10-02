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Kadlecová nalákala Američanky do Chomutova na druhou mámu. Chce medaili

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  17:11
Valentýna Kadlecová (vlevo) z Chomutova se dere ke koši Chartres.

Valentýna Kadlecová (vlevo) z Chomutova se dere ke koši Chartres. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Mia Heideová (vlevo) z Levhartic Chomutov zakončuje na koš francouzského...
Momentka z duelu Levhartice Chomutov - Chartres
Fanoušci chomutovských basketbalistek
Zklamaný chomutovský trenér Petr Treml mladší
8 fotografií
Když basketbalová reprezentantka Valentýna Kadlecová lákala své bývalé spoluhráčky z americké Indiany Chloe Mooreovou-McNeilovou a Karoline Striplinovou do ligového Chomutova, slíbila jim kvalitní soutěž i zázemí. A jako bonus blízkého člověka k ruce, skoro člena rodiny.

„Pro ně je důležité, když tu někoho mají. Moje mamka se o ně stará hodně, berou ji jako svoji druhou mámu,“ usmívá se dvaadvacetiletá rozehrávačka.

V týmu Indiana Hoosiers strávila rok a půl, než se z ní loni v zimě znovu stala levharticí. Vedení klubu dala tip na bývalé americké spoluhráčky McNeilovou a Striplinovou, druhá jmenovaná přišla už loni. Chomutov obě angažoval a k nim přivedl ještě třetí do zámořské party – Miu Heideovou.

Levhartice po výprasku opouští Eurocup. Treml: Ošklivé, báli jsme se sami sebe

„S Chloe a Karol se známe. Jsem moc ráda, že přišly sem. A Mia taky skvěle zapadla, jen se ještě trochu sehráváme. Ale myslím, že budeme mít skvělý tým, máme super chemii,“ cítí Kadlecová.

O to víc ji mrzí, že Levhartice se neprobily přes francouzský Charters do základní skupiny Eurocupu. Vypadly po porážkách 66:80 a 46:87. „Je to škoda, ale zavařily jsme už v minulé ligové sezoně, že jsme neskončily výš. Mohly jsme to teď ještě urvat, bohužel to nedopadlo. Aspoň že budeme hrát nižší evropský pohár CEWL, pořád je to konfrontace se zahraničními týmy,“ neohrnuje nos Kadlecová.

V ženské nejvyšší soutěži načne i přes stále nízký věk už šestou sezonu. „Připadám si už trochu starší, nemusím už nosit míče, takže pokrok,“ chechtá se 184 centimetrů vysoká hráčka.

Fanoušci chomutovských basketbalistek

Po zimním comebacku do Chomutova se rozkoukávala, letos už počítá s výraznější rolí v týmu. „Už si víc věřím, budu se snažit být co nejlepší,“ slibuje chomutovská odchovankyně, jež v elitní české lize odehrála 117 zápasů s průměrem 11,2 bodu a 2,9 doskoku.

Levharticím by v této sezoně ráda pomohla k medaili. „Určitě na ni cílíme, věříme si hodně.“

K tomu ale potřebuje mít Chomutov lepší start do ligové sezony než loni, premiéra ho čeká v neděli doma proti KP Brno. „Vím, že v uplynulém ročníku bylo hodně holek zraněných a bylo těžké to odehrát v menší sestavě. Takže potřebujeme hlavně zůstat zdravé a rozjet to dobře hned od začátku,“ velí Kadlecová.

Levhartice: z velké Evropy do střední Evropy

Z Eurocupu basketbalové Levhartice vypadly, ale v pohárech zůstanou, jen jejich teritorium se zmenší. Chomutov se totiž přihlásil do středoevropské ligy skryté pod zkratkou CEWL.

„Na jednu stranu nám zápasy v Eurocupu budou scházet, ale zase nám to dá mnohem víc času na trénink a přípravu,“ drží se trenér Petr Treml mladší hesla, že všechno zlé je pro něco dobré.

Zklamaný chomutovský trenér Petr Treml mladší

Levhartice v kvalifikaci druhé nejprestižnější evropské soutěže ve čtvrtek vypadly s francouzským favoritem Chartres, venku ruply o 14 bodů, doma o propastných 41. V posledních třech ročnících startovaly ve skupinové fázi. „Když jste v Eurocupu, jen lítáte a hrajete. Navíc se nám kvůli němu loni zranily dvě hráčky. Aspoň budeme mít čas se pořádně připravit na soupeře,“ slibuje si kouč.

I tak nyní budou chomutovské basketbalistky v zápřahu. Kromě ligy, kterou v neděli od 10.30 zahájí doma s KP Brno, budou o medaile usilovat i v domácím poháru a soutěži CEWL, kterou organizuje Česká basketbalová federace pod záštitou FIBA. Loni vyhrála SBŠ Ostrava a účastnily se i týmy z Polska, Slovenska a Ukrajiny.

„Přihlášeni jsme byli tak jako tak bez ohledu na Eurocup,“ prozradil Treml. „CEWL je méně často, ale zato intenzivnější. Nebudou tam tak silné týmy, ale čekají nás turnaje od pátku do neděle. První se hraje u nás v Chomutově.“

CEWL je pro Levhartice šancí na další trofej do vitríny, už v roce 2023 senzačně vyhrály jinou mezinárodní pohárovou soutěž EWBL.

Javyn Nicholsonová (vlevo) z Chartres útočí v zápase s Chomutovem, brání ji Mia Heideová.

Teď se však soustředí na ligový otvírák, který následuje jen chvíli po čtvrtečním pohárovém představení, ztraceném vysoko 46:87. „Výsledek nás neovlivní, ale fyzická stránka může. Přestože to nevypadá, holky do toho daly opravdu hodně a může nás to stát síly,“ dumá Treml. „Moc času na regeneraci není a na přípravu už vůbec ne, ale nedá se nic dělat. Los jsme znali a nezbývá nám než se přizpůsobit.“

Tři Američanky přiletěly ze zámoří do Chomutova až těsně před sezonou, takže tým teprve ladí automatismy a systémy. „Proti Chartres to byly tři čtvrtiny kruté v obraně, nebyli jsme sehraní a ani basketbalově na nějaké úrovni,“ zoufal si Treml. „Ale souhra se zvedá, hráčky si začínají zvykat, co od koho čekat, předvídají, kdo kde bude. Víme už, co kdo zvládne, co kdo nezvládne, s čím má problém. Lepší se to zápas od zápasu.“

Projeví se to už proti KP Brno?

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